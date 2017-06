Congresista se salva de ir a la cárcel; golpe a periodista lo paga con terapia y multa

El recién electo congresista republicano por Montana, Greg Gianforte, quien agredió a un periodista del diario británico The Guardian el pasado 24 de mayo, librará la cárcel.

El legislador saldará los golpes con servicio comunitario, una malta de 385 dólares y 20 horas de sesiones de terapia para el manejo de la ira, sentenció ayer el juez Rick West.

Al inicio, el juez dijo que lo castigaría con cuatro días de cárcel, con la opción de que cumpliera un programa de trabajo como alternativa a esas noches en prisión.

Sin embargo, cuando se enteró que el congresista no era elegible para el programa, decidió condenarlo a 40 horas de servicio comunitario.

Además, dijo que no quería que el congresista electo fuera a la cárcel porque -hace una semana- se disculpó con el reportero Ben Jacobs y acordó pagar 50 mil dólares al Comité para la Protección del Periodismo.

"Cometí un error y humildemente pido perdón", escribió en una carta en la que también explica que su respuesta física a la pregunta legítima del reportero fue poco profesional, inaceptable e ilegal.

"Aunque no era mi intención hacerle daño, entiendo que Ben resultó herido", dijo Gianforte.

El periodista, en tanto, defendió su trabajo.

Reacciones

White privilege. Personified. He assaulted a reporter. People witnessed and recorded it. Got community service. https://t.co/fGwLvFVUFW

The war on the press is real, and the right is leading the charge. Just look at Greg Gianforte’s wrist slap: https://t.co/GEebtG41BI pic.twitter.com/jRU9sv3KSC