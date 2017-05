Comediante desenmascara la mentira y la hipocresía de la administración Trump

El comediante Seth Meyers en su segmento ‘Closer Look’, de su programa ‘Late Night’, el lunes criticó abiertamente la hipocresía y la mentira de la administración Trump en relación al caso Michael Flynn y a la medida aprobada para eliminar y reemplazar ‘Obamacare’.

Meyers subrayó la información dada a conocer días antes por las principales medios de noticias a nivel nacional, de que el expresidente Obama había advertido sobre la conducta del militar Flynn al ahora presidente Trump, no obstante, no le hizo caso y lo contrató como Consejero Nacional de Seguridad, mismo que tuvo que reemplazar semanas después por sus vínculos con Rusia.

Paul Ryan's office complained to Seth Meyers about his jokes and Meyers offered an appropriate response https://t.co/linJbL1uNt pic.twitter.com/sUrMoeO1kr