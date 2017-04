Cierra agencia de modelos de Donald Trump

La agencia de modelos Trump Model Management, fundada por la organización de Donald Trump, terminará sus operaciones.

"Hacíamos un gran trabajo y nuestras modelos claramente nos amaban; se quedaron hasta el final. ¿Pero ver cómo la gente temía por tener un trabajo seguro y por su futuro? Eso no fue agradable, sobre todo porque no era nuestra culpa que la agencia tuviera este nombre", dijo una persona que trabajó ahí a The Hollywood Reporter.

De acuerdo con el portal, los últimos años mostraron indicios de que Trump Model Management estaba en peligro de desaparecer.

Recientemente, uno de los directivos de la agencia abandonó su puesto para crear un nuevo negocio y se llevó a varios de sus clientes.

Además, la compañía fue criticada el verano pasado por contratar a tres personas quienes no tenían los documentos necesarios para trabajar en Estados Unidos.

Sin embargo, la agencia todavía pudo contratar modelos para el New York Fashion Week en febrero pasado.

Trump Model Management fue fundada en 1999. Llegó a representar a modelos como Carmen Dell'Orefice, Ximena Navarrete y Yasmin Le Bon.