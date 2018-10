Cesan a directora que obligó a alumno quitarse jersey de Trump

Una directora de una escuela de Carolina del Norte fue destituida luego que obligó a un estudiante de secundaria a quitarse una camiseta con el nombre del presidente Donald Trump y el número '45' en la parte trasera y las letras 'USA' en la zona delantera.

El sistema escolar del Condado de Harnett, Carolina del Norte, anunció un nuevo director para Harnett Central High School (Angier, N.C.); el cambio está relacionado con las acciones tomadas por la ex directora de Harnett Central, Cindy Gordon.

Cindy Gordon fue destituida como directora de la escuela secundaria y reemplazada por Catherine Jones, quien era la directora de Harnett Primary.

Los cambios se produjeron después de que Mike Collins, padre de un estudiante de 18 años, habló con la prensa local sobre la forma en que su hijo fue tratado durante un partido de futbol de la escuela secundaria después de usar una camiseta con el nombre de Trump.

El tema durante el partido de futbol de Harnett Central High School ese día fue vestirse patrióticamente.

Collins dijo que Gordon le pidió a su hijo quitarse la camiseta, lo que hizo, pero se sintió humillado y abandonó el juego.

"No queremos que se viole a ningún niño. No queremos ver a los niños avergonzados por algo así", dijo Collins. "No fue irrespetuoso. No actuó para atraer atención".

Después de investigar el incidente, las escuelas del condado de Harnett anunciaron los cambios de personal.

"Queremos enfatizar que las Escuelas del Condado de Harnett apoyan y afirman los derechos de los estudiantes a expresarse, lo que incluye usar ropa para expresar mensajes políticos o respaldar a candidatos políticos o empleados de oficina, en formas que no se espera que interrumpan la escuela o los eventos escolares", dijo la portavoz de la escuela, Natalie Ferrell, en un comunicado.

El distrito anunció cambios de liderazgo en varias de sus escuelas, incluida Harnett Central. Los cambios son "efectivos de inmediato", según el comunicado de prensa del distrito.

El sistema escolar no dijo si Gordon todavía era empleada por el distrito.