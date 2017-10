¿Cuál es la clave para una agua más limpia en la playa? Menos aves

El Puerto de Los Ángeles ha luchado por más de una década para limpiar la Playa Cabrillo.

En 2000, las autoridades comenzaron a poner tapas en los contenedores de basura. Después, levantaron la basura más seguido, se taparon y se movieron de lugar las líneas de alcantarillado y se les dijo a los padres que no utilizaran pañales desechables con sus hijos en el agua. En 2007, incluso reemplazaron toda la arena en la playa.

A pesar de todos estos esfuerzos que costaron más de $ 20 millones, la playa que es la atracción de San Pedro fue incluida por décimo tercer año consecutivo en la lista de Heal the Bay. La influyente lista que clasifica a las 10 playas más contaminadas del estado, basada en altos recuentos de bacterias.

“Fue tremendamente frustrante y doloroso para ellos” dijo Mike Schaadt, director del Acuario Marino Cabrillo, que se encuentra junto a la playa. “El puerto estaría feliz de escribir un cheque por cualquier cantidad para resolver el problema.”

Recientemente, sin embargo, Heal the Bay anunció que la playa había mejorado su calificación de una pésima D a una fresca y limpia A.

¿La posible razón para el cambio? Un pabellón de cables recientemente instalado que mantiene alejadas de la playa a las gaviotas y palomas.

“Es lo único que ha cambiado recientemente, por lo que tenemos que correlacionar estos dos elementos juntos “, además del clima, dijo Leslie Griffin, una científica de Heal the Bay.

Según el último informe de Heal the Bay, la calidad del agua en la parte interna de Cabrillo, por los baños, mejoró drásticamente durante los meses de verano de 2014 y 2015.

Una variedad de factores probablemente contribuyó al aumento de la calidad del agua, según los expertos, la sequía permanente del estado fue, sin duda, una de las principales razones. Alrededor del 97% de las playas del sur de California recibieron una calificación A o B sobre la calidad del agua durante los meses de verano, según el informe, un máximo histórico.

La causa principal de la contaminación del agua en las playas es el agua de las tormentas que corre en el drenaje hasta la playa, pero sin ser tratada; es por eso que a menudo está contaminada con aceite de motor, pesticidas, desechos de jardín, residuos animales y otros contaminantes.

”Este fue el quinto año consecutivo de lluvias por debajo de la media en el sur de California, y como resultado, sus playas experimentaron menos escurrimiento urbano, lo que probablemente dio lugar a la mejora de las calificaciones globales”, dijo el informe.

Pero el cableado también jugó un papel importante en la mejora de la calidad del agua en Cabrillo. En 2013, el puerto instaló cables diseñados para mantener lejos a las gaviotas, palomas y otras aves. El trabajo era una extensión de un proyecto similar de 700 mil dólares terminado en 2010.

Los cables largos y delgados, que cuelgan sobre la playa como líneas de servicios públicos, están diseñados para reflejar la luz del sol y ahuyentar a los pájaros. Otras playas, como Mother’s Beach en Marina del Rey, utilizan dispositivos similares, mientras que en algunos lugares han instalado halconeros y gaviotas falsas para mantener lejos a dichas aves.

En Cowell Beach, en Santa Cruz, que ha ocupado el puesto número 1 en la lista de “Peores Playas” durante tres años consecutivos, los trabajadores han estado instalando malla de alambre en el muelle para mantener a las aves alejadas, dijo Jon Bombaci, supervisor del muelle de Santa Cruz.

Pero la parte interior de la playa de Cabrillo tiene sus propios desafíos para mantener el agua limpia. La playa está protegida de las Fuertes corrientes y olas por una estructura prefabricada. Si bien esto conduce a un ambiente sereno para los bebés y niños, sin dejar de mencionar a los padres nerviosos, también reduce la circulación del agua.

“Siempre ha sido un dilema”, dijo Kathryn Curtis, supervisora del medio ambiente marino para el puerto.

La hierba de anguila también crece por la playa interior, restringiendo aún más el flujo de agua. Sin embargo, la vegetación proporciona un hábitat valioso para la vida marina y no se puede quitar, dijo Curtis.

La parte no protegida de la playa, donde las corrientes oceánicas no se ven afectadas, constantemente han recibido altas calificaciones de Heal the Bay.

La primera vez que ella comenzó a tratar de mejorar la calidad del agua de Cabrillo, Curtis dijo que ella supuso que habría una solución rápida. “A todos nos pareció que la bacteria provenía de una fuente, lo resolveríamos y todo iba a estar bien”, dijo.

A medida que los años se prolongaron y las correcciones no movieron la aguja de la calidad del agua, Cabrillo se convirtió en un miembro distinguido de la lista de “Peores Playas”, Curtis estaba frustrada. Pero ella y otros también entendieron que no habría una solución mágica.

“Es una situación muy complicada”, dijo.

Griffin advirtió que las aves se acostumbraron rápidamente a los cables y que la mejora de Cabrillo podría ser de corta duración. Y las autoridades portuarias continuarán tratando de encontrar fuentes de bacterias y estudiar si el agua es segura para los seres humanos, dijo Curtis.

Los funcionarios portuarios creen que es, a pesar de que científicos de Heal Bay dicen que es mejor evitar las playas cerradas.

Por ahora, sin embargo, Curtis dijo que está contenta que Cabrillo ya no está en la “Lista de Peores Playas”.

“Estamos pensando en hacer estallar una botella de champán”, dijo.