Aumenta rechazo a Cristóbal Colón en EEUU

Cristóbal Colón nunca puso un pie en América del Norte. 500 años después, los estadounidenses se preguntan: ¿por qué tenemos estatuas suyas?

A la figura del navegante italiano la rodea la controversia: ¿héroe explorador o villano genocida? En años recientes, la escala se ha inclinado hacia la segunda valoración.

Más de 50 ciudades, estados y universidades en EEUU, como Austin, Salt Lake City o Los Ángeles ya han cambiado oficialmente el título del 'Día de Colón' -el segundo lunes de octubre en Estados Unidos, feriado- por el de 'Día de los pueblos indígenas', en reconocimiento a la opresión sufrida y a las contribuciones de dichos grupos.

Se trata de un cambio en la opinión pública resumido en la historia de Tayllor Johnson, poeta, maestra y estudiante de posgrado de 24 años de la Universidad de Nueva York (NYU).

"En la escuela primero fue: 'Colón descubrió América'. Después fue: 'Ah, no, se perdió y por accidente llegó a América'. Ahora es: 'Oh, no, de hecho (Colón) arrasó con una comunidad entera y con las tierras'", narra Johnson.

"Se trata de un proceso de des-aprendizaje", dice por su parte Amin Husain, académico y activista que forma parte de la organización Decolonize This Place, enfocada en demostraciones públicas y actividades como recorridos alternativos por museos, donde se resaltan las omisiones o errores en dichos recintos que reproducen patrones coloniales o racistas.

En Nueva York, la polémica revivió el año pasado, cuando el Alcalde demócrata Bill De Blasio propuso la creación de una comisión que evalúe símbolos de odio en la ciudad que pudieran ser removidos.

Uno de los primeros blancos fue la estatua de Colón, que descansa en una glorieta del flanco oeste de Manhattan.

Oficialmente, la estatua es el kilómetro cero de la ciudad: el punto desde donde se miden las distancias desde y hacia Nueva York.

El monumento fue construido en 1892, para celebrar el cuarto centenario del desembarco del navegante italiano.

Es precisamente para esta comunidad que la remoción de la estatua está fuera de la discusión.

"Nuestros ancestros, que se enfrentaron a la discriminación, vieron en Colón a un italiano reconocido a lo largo de Estados Unidos, por haber tendido un puente duradero entre el viejo y el nuevo mundo", escribió Angelo Vivolo, presidente de la Fundación Colón de Ciudadanos en un desplegado en el New York Times, que resume el sentimiento de los italo-americanos.

Sin embargo, Husain asegura que nadie quiere borrar la historia.

"El colonialismo no es un evento, es una estructura. No es algo del pasado. Produce un daño constante. ¿Y luego se preguntan por qué existe la supremacía blanca cuando tienen estatuas de la Confederación y a un presidente como este?", ironiza el académico.

Pero al final, después de 90 días de evaluación, el Gobierno de De Blasio decidió no retirar la propuso colocar nuevos marcadores cerca de la glorieta para explicar la historia del navegante y del monumento. Una nueva comisión será la encargada de aprobar el diseño y colocación de las placas.

Hasta ahora, lo único parecido que hay en la glorieta, que hoy en día se encuentra vallada, es un letrero a la entrada que advierte que están prohibidas las concentraciones de más de 20 personas en el sitio sin un permiso.

"Los monumentos son, supuestamente, para el pueblo. Un monumento que tiene vallas alrededor no es para el pueblo", concluye Husein con una sonrisa.