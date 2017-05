Mujer de 68 años es lanzada a la piscina después de pedir en una fiesta bajar el volumen de la música

Un adolescente de Florida se entregó a la policía luego de que un video en redes sociales mostrara que arrastró y arrojó a una mujer a una piscina, dijeron las autoridades.

El video fue capturado durante una fiesta en la piscina en una comunidad residencial en North Lauderdale, en el estado de Florida, dijo la oficina del sheriff del condado de Broward.

En el vídeo se puede ver a una mujer caminando en el área de la piscina con sus dos perros, momentos antes de que algunos de los jóvenes reunidos comenzaron a rodear a la mujer y tomar video con sus teléfonos celulares.

De repente, un adolescente de playera roja levanta a la abuelita, pero ambos caen al suelo. En cuestión de segundos, el hombre se levanta otra vez, jala a la mujer y la lanza a la piscina, pero él también se va con ella.

La mujer, de 68 años de edad, miembro de la Junta Directiva de los departamentos Players Place, sufrió moretones en su pierna y hombro, dijo la oficina del Sheriff.

La señora agregó que solo les estaba pidiendo que le bajaran a la música en una fiesta que no había sido autorizada en la piscina de la comunidad.

"Solo les estamos pidiendo que bajen el volumen", dijo la abuelita a la filial WSN de CNN. "No me importaba lo que estaban haciendo. No es mi trabajo controlar el lugar”.

El adolescente, del que no se ha dado su nombre a conocer, se entregó el lunes por la tarde y ha sido acusado de golpear a una persona de por lo menos 65 años de edad, dijeron las autoridades.

"Me equivoqué y tengo que aceptarlo", dijeron las autoridades que dijo el adolescente.

Los residentes del complejo de apartamentos se sorprendieron por el incidente.

"Primero que nada, ni siquiera puedo creer que alguien pueda actuar así", dijo la residente Tracy Ann Simmonds al afiliado de CNN, WPBF. "Estos jóvenes están un poco fuera de control”.

