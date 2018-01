López Obrador advierte: "A Trump lo vamos a poner en su sitio"

El candidato presidencial -y favorito en las próximas elecciones en México- Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtió que, sin faltarle al respeto, responderá de manera directa a los ataques de Donald Trump y lo pondrá "en su sitio".

Luego de que el presidente de Estados Unidos insistió en que urge la construcción del muro fronterizo con México, al que definió como el paÌs m·s peligroso del mundo, López Obrador sostuvo que, si él llega a ser mandatario, Trump aprenderá a respetar a los mexicanos.

Vamos a respetar al presidente Donald Trump, pero va a tener que aprender a respetarnos" — Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de México

"Peña no contesta, lo asustó Trump desde que le habló por teléfono, le alzó la voz y lo calló, pero con nosotros es distinto. Sin faltarle al respeto, lo vamos a poner en su sitio, lo vamos a hacer entrar en razón".

"Vamos a respetar al presidente Donald Trump, pero va a tener que aprender a respetarnos", dijo a la prensa en una gira en Veracruz.

El precandidato de la coalición 'Juntos Haremos Historia', formada por los partidos Morena-PES-PT, dijo que, a diferencia del presidente Enrique Peña Nieto, él no responderá a Trump vía la cancillería, sino que usará también las redes sociales.

"No va a tomarnos siempre de escarnio, no es que se levantó en la mañana y (diga) 'a ver, voy a poner en mi 'Face' (que) los mexicanos son muy malos', y ya, porque se lo recomendaron sus publicistas; cuando ponga eso, va a tener respuesta, yo también me voy a poner ahí (en las redes), 'ahí te va la respuesta'".

"Cada vez que haga lo que ha hecho, va a tener respuesta directa, no es que le voy a mandar a decir con el Canciller. No. Él usa su Twitter, su 'Face', yo voy a usarlo también, y entonces le voy a mandar a decir lo que pienso. Si no nos toca y nos respeta, no va a haber ningún problema", resumió.

AMLO minimizó el nuevo amago de Trump, quien dijo que sin el muro no habría más tratos con México, pues, observó el candidato, se trata de una estrategia electoral del republicano para reelegirse.

Por ello, el aspirante presidencial mexicano sostuvo que Trump no es serio y le sugirió dedicarse a gobernar su país.

Es pura propaganda, si fuese real lo que está diciendo, ya hubiese construido el muro" — Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de México

"Todavía no son tiempos de campaña en Estados Unidos, y ya está (Trump) otra vez haciendo propaganda con lo del muro; todavía tiene él que gobernar en Estados Unidos, no ha gobernado y ya quiere empezar con mucha anticipación la campaña por la reelección, eso es todo".

"Es pura propaganda, si fuese real lo que está diciendo, ya hubiese construido el muro, y se ha dedicado a estarlo proclamando y no hay intención real, es propagandístico, no es algo serio", aseveró.

López Obrador concedió que México ha estado expuesto a críticas de gobiernos extranjeros porque la estrategia de seguridad de la actual administración ha agravado la violencia en el país azteca.