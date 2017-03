¿Cómo afectará el presupuesto de Trump a las escuelas públicas en California?

La propuesta presupuestal del presidente Trump reduciría el gasto en educación en todo el país mientras que aumentaría los fondos para los vales escolares y las escuelas charter.

Mientras que la mayoría de los fondos para escuelas públicas provienen de los estados y los distritos, los fondos federales cubren programas específicos. Dado que California es el estado más poblado, puede perder más dinero.

Este año fiscal, se espera que el gobierno federal le page a California 4 mil 9 millones de dólares para programación K-12 y 4 mil 300 millones para programas universitarios, señaló Ed Source.

La administración de Trump ha propuesto recortar completamente las becas Supporting Effective Instruction, las cuales pagan la formación del profesorado. California recibe aproximadamente $250 millones de ese fondo, y los distritos escolares lo utilizan de diferentes maneras.

Linda Darling-Hammond, profesora de Stanford y presidenta del Instituto de Política de Aprendizaje, un grupo sin fines de lucro enfocado en la enseñanza, señaló que bajo la ley Que ningún niño se quede atrás, (No Child Left Behind), el estado utilizó estas subvenciones para reducir el tamaño de las clases.

Presupuesto Carolyn Kaster El presidente Trump y la secretaria de educación, Betsy DeVos. El presidente Trump y la secretaria de educación, Betsy DeVos. (Carolyn Kaster) (Carolyn Kaster)

También dijo que recientemente, los fondos han sido utilizados en métodos específicos de capacitación y mejoramiento del profesorado.

“Si no estás ayudando a las personas a aprender cómo reorganizar las escuelas y a evolucionar en la enseñanza, eso hace una enorme diferencia sobre lo que es posible”, dijo Darling-Hammond.

La superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), Michelle King, dijo en un comunicado, “los recortes propuestos podrían diezmar los programas que les han proporcionaron con éxito una educación de alta calidad a nuestros estudiantes”.

El presupuesto también busca reducir a cero, parte de las subvenciones del programa de ayuda de impacto para propiedad federal (Impact Aid Support Payments for Federal Property), dinero que es enviado del gobierno federal a las cuentas bancarias de los distritos escolares que atienden a los estudiantes de reservaciones indias o de escuelas públicas en terrenos federales no gravados como las bases militares, en otras palabras, escuelas que no dependen de los impuestos de propiedad para sus ingresos.

En California, por lo menos 15 distritos escolares perderían $18 millones de dólares colectivamente como resultado de este recorte. En el 2014, los distritos de California recibieron una cuarta parte de tales fondos a nivel nacional.

De acuerdo a un comunicado difundido por la National Assn. of Federally Impacted Schools, “la eliminación de la financiación de propiedades federales daría lugar a recortes de personal y del desarrollo profesional, material académico, transporte, tecnología y otros gastos generales de funcionamiento”.

La propuesta presupuestal reduce o elimina más de 20 programas.

La secretaria de educación de Estados Unidos, Betsy DeVos, publicó una declaración que llamó eficientes a los recortes. “Los contribuyentes merecen saber que su dinero se gasta eficientemente y con eficacia”, dijo. “Este presupuesto es el primer paso para invertir en programas de educación que funcionan”.

La propuesta presupuestaria de Trump incluye un programa de elección de escuela de $1,400 millones de dólares, con un incremento de $168 millones en fondos federales para escuelas charter y $250 millones para un “programa de elección de escuela privada”, pero no ofrece detalles.

El programa de elección de escuela también incluye mil millones de dólares más para el Título I, un programa base de $15,000 millones de dólares que apoya a los estudiantes de bajos recursos. Sin embargo, como señala Education Week, el presupuesto alienta a los estados y distritos a presupuestar el dinero de una manera “que permite... que el financiamiento siga a los estudiantes de las escuelas públicas de su elección”.

Traducción: Diana Cervantes

Para leer esta historia en inglés haga clic aquí