Intentan engañar a estudiantes con supuesto ‘premio’ estudiantil

Sofía dice que se “horrorizó por la hipocresía” de una carta que su hija de 14 años de edad recibió de la National Academy of Future Scientists and Technologists informándole que había ganado un Premio de Excelencia.

Al igual que muchos otros padres de familia que me han contactado en los últimos días, Sofía quiere saber cómo es que este aparente fraude continúa.

Al parecer es un tema que vale la pena revisar porque la National Academy of Future Scientists and Technologists ha vuelto a sus viejos trucos, poniéndose en contacto, una vez más, con miles de jóvenes por un “premio” que es simplemente un discurso de venta bien disfrazado.

Hace un año escribí sobre estos tipos, después de que mi propio hijo recibiera una de las cartas del grupo. Lo que encontré después de comprobar algunas cosas me dejó, al igual que a Sofía, estupefacto por una práctica empresarial que pretende engañar a los jóvenes.

La carta de la organización que recibió mi hijo decía que recibía el honor “por su extraordinario logro académico, potencial de liderazgo y determinación para servir a la humanidad en el campo de la ciencia y la tecnología”. Afirmaba que se había utilizado un proceso “altamente selectivo” para elegir a estudiantes que sirvieran como delegados para el Congreso de Futuros Líderes en la Ciencia y Tecnología de la Academia, que se realiza en el verano en Massachusetts.

La carta también sugería que la asistencia al evento podría mejorar las posibilidades de los estudiantes para su ingreso a una universidad de primera categoría.

Hablé con personal de admisión de las universidades. Cada uno me dijo que participar en cosas como ésta, si bien son enriquecedoras a nivel personal, tienen poco o ningún papel en determinar si un estudiante será aceptado. “La presencia de una actividad de este tipo en una solicitud de la USC no va a tener un impacto significativo en las deliberaciones de nuestro comité de admisión”, afirmó Tim Brunold, rector de admisión de esa universidad.

Lo que realmente está sucediendo aquí es que los estudiantes de preparatoria están siendo engañados para pensar que han ganado un honor académico, cuando en realidad simplemente han recibido una solicitud de correo directo para un evento que les va a costar a sus padres $985, o $1,585 con alojamiento. El pasaje aéreo es extra.

¿Cómo hace la National Academy of Future Scientists and Technologists para encontrar a los niños? Resulta que el grupo obtiene acceso a la información que los estudiantes presentan cuando se registran para los exámenes estandarizados, como el PSAT. Nota para el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles: esto apesta. Basta ya.

Como escribí anteriormente, existe un valor indudable en los jóvenes que asisten a una conferencia donde las figuras prominentes hablan y los estudiantes pueden hacer nuevos amigos. Pero cualquier programa legítimo no necesita depender del engaño para lograr que se inscriban las personas.

El martes inspeccioné todo el sitio web de la Academia para confirmar que los costos del año pasado hayan sido los mismos. Resulta que los precios no aparecen en ningún lugar.

Llamé a la Academia y me encontré con una representante de servicio que, al principio, me dijo que no podía revelar el costo de asistir al congreso. Después de alguna insistencia por mi parte, finalmente reconoció que los precios del año pasado no sufrieron cambios.

Ese tipo de confusión puede ser una forma astuta para vender autos usados; no es la forma de tratar a los niños.

Traducción: Diana Cervantes



