Gracias a la donación histórica de un exalumno, Chapman University construirá una nueva escuela de ingeniería

Por más de una década, los dirigentes de Chapman University han querido expandir el campus más allá de sus orígenes de artes liberales y abrir una escuela de ingeniería.

Ahora, con un compromiso de financiamiento de $100 millones de dólares por parte de un exalumno local, la nueva escuela podría comenzar a funcionar en 2020.

Dale E. Fowler, graduado en 1958, y su esposa, Sara Ann, donaron $55 millones de dólares en 2013 para dotar la facultad de derecho de la universidad. Este mes, además, anunciaron una donación de $45 millones de dólares adicionales para ingeniería.

Los regalos del matrimonio Fowler son los más grandes que Chapman ha recibido de una familia individual, informaron las autoridades universitarias.

“Esto ha sido un sueño desde hace mucho tiempo”, aseguró Daniele Struppa, presidente de la universidad, ubicada en Orange, que educa a 8,000 estudiantes. “En California, aun cuando contamos con varias escuelas de ingeniería, el número de alumnos interesados es mucho más grande que las vacantes disponibles”.

Chapman University, que se ha expandido en los últimos años, inauguró el Centro para las Artes Musco en marzo de 2016.

Desde hace tiempo, Chapman ha querido impulsar su perfil nacional; expandir las ciencias es clave para ello, resaltó Struppa, un matemático.

Durante la última década, en su trabajo anterior como director académico ejecutivo de la universidad, ayudó a establecer el Crean College of Health and Behavioral Sciences, el Schmid College of Science and Technology y, en un campus separado en Irvine, la escuela de farmacia. A Struppa también se le acredita con la contratación de profesores como Vernon L. Smith, un Premio Nobel de Economía, y Yakir Aharonov, ganador de la Medalla Nacional de Ciencia en física.

“Hemos pasado de ser un colegio de artes liberales pequeño a una entidad educativa regional reconocida”, señaló en septiembre James Doti, cuando entregó la presidencia a Struppa. “Él (Struppa), nos podrá llevar al siguiente peldaño, donde seremos considerados una universidad nacional importante en la misma línea de Tufts, Tulane o Vanderbilt”.

La primavera pasada, la escuela abrió el Centro para las Artes Marybelle y Sebastian P. Musco, con una celebración protagonizada por Plácido Domingo. En diciembre, una donación de $15 millones de dólares posibilitó la creación del Smith Institute for Political Economy and Philosophy.

Ahora, un edificio de ciencias valuado en $130 millones, que dentro de poco se convertirá en la estructura más grande de Chapman, se erigirá en el noreste del campus principal. Casi una tercera parte del edificio albergará a la escuela de ingeniería.

Las primeras tres especialidades de la nueva facultad serán en software, informática e ingeniería eléctrica, campos en los cuales Chapman ya cuenta con algunas bases, afirmó Struppa. Una futura ampliación podría incluir especialidades como ingeniería mecánica, civil y biomédica.

“Los Fowler son buenas personas, que realmente creen en el trabajo que la universidad puede hacer para la comunidad”, expresó.

Fowler, quien nació en Orange y es hijo de un contratista de obras, trabajó como vendedor de automóviles de medio tiempo mientras asistía a Chapman. El licenciado en economía, que estaba interesado en bienes raíces, también invirtió lo que lograba ahorrar en una pequeña propiedad en Huntington Beach y consiguió un préstamo para construir departamentos, detalló la universidad.

Así creó Fowler Properties, una empresa gestora y de inversión inmobiliaria de Anaheim. Dos de sus hijos asistieron a Chapman; el tercero fue miembro de su comisión directiva. Su nieta, Sarah Robblee, ahora enseña en la institución.

Además de los $100 millones de dólares, el matrimonio Fowler donó $1 millón para el edificio de ciencias e inició una colección de pianos de cola Steinway en el nuevo centro para la música. También ha realizado donativos a varios programas deportivos, de becas y otros.

“Realmente siento que Chapman es parte de nuestra familia”, manifestó Dale Fowler.

