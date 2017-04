Designan en temas de derechos civiles a una funcionaria que se manifestó contra la acción afirmativa

La secretaria de Educación Betsy DeVos anunció esta semana una incorporación clave en la aplicación de los derechos civiles: la abogada Candice E. Jackson, quien será subsecretaria adjunta en la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación.

Hasta que DeVos elija a una persona para dirigir la Oficina de Derechos Civiles -y que esa persona sea confirmada por el Senado- Jackson estará a cargo de una dependencia que la administración de Obama utilizaba para proteger a los estudiantes transgénero, investigar y sancionar a universidades que manejan mal los casos de agresión sexual, y para garantizar que sean atendidas las necesidades de los estudiantes con discapacidades.

El medio sin fines de lucro ProPublica revisó los escritos y la limitada trayectoria de Jackson y descubrió que, como estudiante de cálculo en la Universidad de Stanford, en la década de 1990, Jackson redactó que se sentía excluida por ser blanca. También escribió un artículo de opinión para una publicación conservadora en Stanford con sus objeciones a la acción afirmativa.

Jackson se transfirió de un colegio comunitario de Los Ángeles a la Universidad de Stanford. Después de graduarse de la facultad de derecho de la Universidad de Pepperdine en 2002, trabajó para el grupo conservador Judicial Watch.

Algunos han expresado preocupación acerca de su nombramiento. “Sus trabajos en la universidad, como se informó en los medios de comunicación, están fuera de sintonía con la doctrina del Tribunal Superior y son incompatibles con las visiones progresistas de la aplicación de los derechos civiles”, expuso Catherine Lhamon, quien dirigió la Oficina de Derechos Civiles durante el gobierno de Obama. “Tengo profundas preocupaciones acerca de la noción de cualquier persona en esa función que no tenga experiencia comprobable y sostenida en el trabajo que se requiere para el puesto”.

En 2005, Jackson escribió un libro llamado “Their Lives: the Women Targeted by the Clinton Machine” (Sus vidas: las mujeres atacadas por la maquinaria Clinton), acerca de Gennifer Flowers y otras mujeres que afirmaron haber sido maltratadas o agredidas sexualmente por el expresidente Bill Clinton. Además, ayudó a la campaña de Donald Trump a promover rumores sobre el papel que jugó Hillary Clinton como abogada en Arkansas, en el juicio de un sospechoso de violación cuya defensa le fue asignada en la década de 1970.

Más recientemente, Jackson dirigió su propio bufete jurídico en Vancouver, Washington, el cual, según su página de LinkedIn, ha representado a clientes como restaurantes, clínicas, autores y “ciudadanos cuyos derechos civiles hayan sido violados”.

Jackson también elogió a Murray N. Rothbard, economista que calificó como “monstruosa” a la Ley de Derechos Civiles de 1964, y describió cómo su propio padre, quien es médico, ha luchado contra Obamacare (su hermano, por cierto, es actor en el programa de televisión “Nashville”).

Un sondeo de sus tuits muestra que la nueva subsecretaria adjunta favorece la elección escolar, apoyó una marcha contra el aborto y es una entusiasta promotora del presidente Trump.

Jackson no respondió inmediatamente a los pedidos de comentarios de este periódico, y tampoco fue posible conseguir una entrevista con ella a través del Departamento de Educación de los EE.UU. En la grabación del correo de voz de su despacho, Jackson dice: “Ya no estoy practicando la abogacía. Me estoy trasladando a Washington, D.C.”

Traducción: Diana Cervantes



Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí: