Dos escuelas del LAUSD ganan becas para reproducir su modelo escolar en otros sitios de la ciudad

Una iniciativa privada para reformar la educación pública en Los Ángeles dio su siguiente paso este jueves con el anuncio de que dos escuelas públicas recibirán becas de $750,000 para reproducir su modelo escolar en otros lugares.

Public Service Community School y King/Drew Magnet High School of Medicine and Science, ambas ubicadas al sur del centro de Los Ángeles, recibieron dinero de Great Public Schools Now, un grupo sin fines de lucro que busca copiar escuelas exitosas de cualquier tipo.

Aunque la agrupación está estrechamente relacionada con los planes de ampliar el número de escuelas charter en Los Ángeles, también ha compartido los fondos bajo su control con programas del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD).

“Creemos que esta estrategia de expandir considerablemente las escuelas es una forma inteligente de garantizar que todos los alumnos tendrán acceso a lo mejor que éstas escuelas tienen para ofrecer”, señaló Myrna Castrejón, directora ejecutiva de Great Public Schools Now, en un comunicado.

Los líderes sindicales y los críticos de las charter se mantienen escépticos de Great Public Schools Now, agrupación con menos de dos años de antigüedad. Para ellos, su ayuda al LAUSD es una cortina de humo en comparación con las relativamente grandes sumas que los adinerados patrocinadores del grupo han aportado en años pasados a los operadores de escuelas charter. Estos críticos esperan que Great Public Schools Now continúe ese patrón.

Las charter son escuelas públicas administradas de forma privada, que están libres de las restricciones que rigen a los campus tradicionales. La mayoría de ellas no están sindicalizadas. Las nuevas escuelas del distrito conservarían la representación sindical.

“Esta es una nueva oportunidad para nuestro distrito, y cuando se conoció la disponibilidad de estos fondos, siempre fue nuestra meta conseguirlos”, dijo Chris Downing, superintendente de las escuelas del Distrito Local 148 del LAUSD. “Estamos seguros de que vamos a hacer un buen trabajo con ellos”.

Downing supervisó ambas propuestas exitosas --no está claro si existieron otras propuestas-- con equipos compuestos por el personal de su oficina central y los directores de cada escuela. Hasta este momento, los maestros no han tenido un papel crucial, aunque los profesores de Public Service proporcionaron algunos comentarios “sobre aquello que hace que su escuela sea de calidad”, expresó Downing, quien agregó que los docentes hablan sobre el enfoque instructivo de Public Service y su capacitación continua de los docentes.

Una parte de la financiación podría destinarse para la formación o para liberar a los maestros y administradores de algunas de sus funciones normales durante la fase de planificación. Se espera que las escuelas abran en otoño de 2018.

Tanto Public Service como King/Drew fueron inauguradas en campus nuevos, lo cual difícilmente sea el caso de sus clones. No se ha tomado ninguna decisión sobre las ubicaciones, sólo se conoce que estarán en el sur de Los Ángeles.

Las escuelas actualmente tienen matriculado un total de 2,000 estudiantes; la meta es incorporar 1,000 más. Ambas instituciones educativas tienen entre sus alumnos a minorías, niños de familias de bajos ingresos, y han logrado puntuaciones más altas que algunos de los campus circundantes.

“Estas escuelas son dos grandes ejemplos de éxito en el LAUSD”, aseguró la superintendente del distrito, Michelle King. “Estamos encantados de atender más estudiantes y darles la educación de calidad que merecen”.

Si King pudiera conseguir estudiantes adicionales de las escuelas charter, o de otros distritos escolares o de escuelas privadas, lograría uno de sus principales objetivos: revertir años de disminución en las inscripciones. Si, en cambio, los alumnos surgen de otros programas del distrito, eso no ayudaría mucho a lograr dicha meta.

Las solicitudes de subvenciones, de cerca de 30 páginas, fueron revisadas por un comité de selección, el cual también llevó a cabo las entrevistas. Sus miembros fueron Derrick Chau, director ejecutivo de instrucción para el LAUSD, quien fue elegido por King; Elmer Roldán, director de política educativa de United Way of Greater L.A. y exfuncionario de Mónica García, integrante de la Junta Escolar; Dan Nieman, director de ciudadanía corporativa en Northrop Grumman, quien fue miembro del personal de la exmiembro de la Junta Escolar Marlene Canter; María Casillas, miembro del consejo de Great Public Schools Now y exadministradora del LAUSD, quien se convirtió en partidaria de las escuelas charter; y los consultores de educación Becca Bunn y Jamie Prijatel.

Entre los anteriores ganadores se contaron Teach For America, un programa de enseñanza de dos años; Heart of Los Angeles, un programa de enriquecimiento para estudiantes; Equitas Academy Charter Schools, para un proyecto de construcción; y varias charter con la esperanza de retener a sus maestros exitosos.

Traducción: Diana Cervantes

