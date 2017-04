Conforme una auditoría estatal, Cal State contrata demasiados directivos y necesita un mejor control del presupuesto

Una auditoría estatal publicada el pasado jueves descubrió que la Universidad Estatal de California (Cal State) ha contratado directivos, a quienes ha otorgado aumentos de sueldo a un ritmo que “supera significativamente” el de los otros empleados.

También planteó preocupaciones sobre la supervisión del presupuesto en el sistema universitario público más grande del país.

La auditoría, titulada “California State University: Stronger Oversight is Needed for Hiring and Compensating Management Personnel and for Monitoring Campus Budgets (se necesita mayor supervisión para la contratación y compensación de los directivos y el monitoreo de los presupuestos del campus), encontró específicamente que entre los años fiscales 2007-2008 y 2015-2016, el número de “directivos” de tiempo completo, que incluyen a administradores, supervisores y otros funcionarios, creció un 15%. En el mismo período, el número de profesores aumentó un 7%, mientras que el personal de apoyo no docente se elevó un 6%.

La auditoría determinó que los seis campus revisados no podían justificar el aumento de contratación de directivos. Un campus en particular, California Polytechnic State University, San Luis Obispo, en 2016 aumentó el salario para al menos 70 miembros del personal gerencial que tenían evaluaciones de desempeño obsoletas, o ninguna evaluación en archivo.

La mayoría de los campus revisados tampoco podían demostrar que hubieran supervisado adecuadamente sus presupuestos, descubrió la auditoría. “Aunque no se identificaron casos de exceso de gastos por encima del presupuesto, cuando las universidades no cuentan con procesos y políticas escritas de control presupuestario y no documentan sus revisiones periódicas, reducen la seguridad de que empleen los fondos estatales de manera eficiente y apropiada, e incrementan innecesariamente el riesgo de que puedan rebasar sus presupuestos”, escribió la auditora estatal Elaine M. Howle en una carta pública dirigida al gobernador y a los líderes del Senado y de la Asamblea estatal.

En su respuesta a la auditoría, el rector de Cal State, Timothy P. White, señaló que el informe no mencionó a otros grupos -tales como empleados que son estudiantes universitarios, y el personal de apoyo académico y de asistencia médica- que crecieron más que el personal gerencial.

White también señaló que el plantel gerencial es una etiqueta general que abarca una amplia gama de empleados, muchos de los cuales proporcionan apoyo directo a los alumnos para mejorar las tasas de graduación. “Por último”, señaló, “es importante reconocer que los niveles de dotación de personal de gestión y costos administrativos de Cal State son mucho menores que otras instituciones de educación superior similares, tanto dentro de California como a nivel nacional”.

Algunos profesores y empleados se preocuparon por los resultados de la auditoría, la cual fue publicada por el sindicato de empleados de Cal State y solicitada el año pasado por la asambleísta Shirley N. Weber (D-San Diego). Mediante un comunicado, Weber afirmó que encargó la auditoría “porque hay evidencia de un enorme crecimiento en los directivos de nivel intermedio y un aumento en la remuneración de los ejecutivos”. “Tengo serias preocupaciones acerca de si estos gastos de personal están justificados a través de mejores servicios y enseñanza para los estudiantes”, advirtió la legisladora, quien fue miembro del profesorado y jefa de departamento durante casi 40 años en la San Diego State University.

Esas preocupaciones fueron reiteradas por Lillian Taiz, una recientemente jubilada profesora de historia de Cal State Los ángeles y presidenta de acción política del sindicato que representa a los profesores del sistema de 23 campus. Taiz señaló los problemas presupuestarios de la entidad, que el mes pasado impulsaron a la Junta de Síndicos a intensificar los llamamientos para una mayor financiación estatal y tomar la polémica decisión de aumentar la matrícula, después de una congelación de seis años. “Estamos todos aquí luchando por más recursos para Cal State, y existe la obligación de rendir cuentas adecuadamente y de usarlos de forma apropiada”, expuso Taiz. “Y cuando surge algo como esto, no es bueno para ninguno de nosotros”.

Cal State se comprometió a duplicar su tasa de graduación de cuatro años de 19% a 40% para 2025, pero no tiene sentido contratar más administradores “para que propongan nuevas iniciativas y proyectos, cuando aún no hemos realizado los proyectos del último conjunto de administradores”, advirtió Taiz. “Existe un método para que más estudiantes se gradúen en cuatro años: contratar más gente para impartir las clases que necesitan. No es una gran ciencia; un montón de administradores adicionales no resuelven ese problema”.

En una declaración adicional respecto de estas preocupaciones, la portavoz de Cal State, Toni Molle, manifestó que “contratar personal talentoso es fundamental para la misión de la universidad”. “Además del profesorado”, dijo Molle, “muchos otros empleados y administradores participan del desarrollo y la implementación de programas y la prestación de servicios que apoyan el éxito de los 479,000 estudiantes de Cal State”.

La universidad, expresó, “se compromete a ser responsable de los fondos públicos; nos complace que el auditor estatal haya confirmado que los campus operan dentro de los recursos presupuestados... Vamos a trabajar con el auditor estatal para garantizar que se apliquen las recomendaciones de la auditoría de manera oportuna”.

Traducción: Diana Cervantes

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí: