Escuelas charter Celerity bajo condición; si no responden no hay renovación

El destino de dos escuelas charter de Los Ángeles seguía siendo una interrogante hace unos días, después de que una comisión estatal se negara a formular una recomendación con respecto a si deben permanecer en funcionamiento o cerrar este verano.

La decisión tuvo lugar en medio de una investigación federal de la red que maneja las charter, Celerity Educational Group. En enero, agentes del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional, entre otros, allanaron las oficinas de Celerity así como la sede de una organización sin fines de lucro relacionada con la empresa, Celerity Global Development, y la casa de su fundadora, Vielka McFarlane.

Ninguna persona ha sido acusada de un delito, pero durante los últimos seis meses las dudas sobre la gestión y administración financiera de la red han amenazado la supervivencia de las escuelas.

Inauguradas desde hace casi una década, Celerity Dyad Charter School, en el sur de Los Ángeles, y Celerity Troika Charter School, en el noroeste de L.A., tienen puntajes de exámenes lo suficientemente altos como para cumplir con los requisitos del estado para la renovación. De hecho, la Junta de Educación estatal estaba anteriormente tan impresionada con el rendimiento de Celerity en los exámenes estandarizados que, en noviembre último, votó para permitir que la red abriera dos escuelas más.

¿Qué ha cambiado desde entonces?

La Junta se enteró en noviembre que el inspector general del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) estaba investigando acusaciones de mala gestión financiera por parte de Celerity, pero las noticias sobre la investigación federal dieron lugar a un nuevo nivel de revisión.

Los registros obtenidos por The Times muestran años de gastos cuestionables y posibles conflictos de interés por parte de Celerity en tiempos en que, según declararon antiguos maestros, las escuelas carecían de suministros básicos y a menudo se apoyaban en los estudiantes para recaudar fondos.

La división de escuelas charter del Departamento de Educación de California renunció a formular una recomendación sobre Dyad y Troika, una decisión que su director consideró como inusual. Cuando se les consultó la razón, los miembros del personal remarcaron que tenían demasiadas interrogantes sobre los posibles conflictos de interés y nueva preocupación de que las escuelas de Celerity podrían estar pagando comisiones de gestión “excesivas”.

La Comisión Asesora de Escuelas Charter del estado, que revisa las peticiones de las charter y hace recomendaciones a la Junta de Educación estatal, también se dio por vencida este miércoles. “No quiero cerrar una escuela que tiene buen desempeño para los niños, pero la actitud evasiva y dilatoria... son grandes preocupaciones”, afirmó Caitlin O'Halloran, miembro de la comisión. “Ni siquiera puedo emitir un voto de una manera o de otra”.

En lugar de un simple sí o no, la comisión aprobó una recomendación condicional: si los líderes de Celerity contestan todas las preguntas del departamento y eliminan plenamente las preocupaciones del personal de la charter, entonces la Comisión recomendaría la renovación.

En octubre, la Junta de Educación de Los Ángeles votó por no otorgarles renovaciones de cinco años a las dos escuelas. La Junta basó su decisión en un informe que advertía que Celerity parecía haber realizado transacciones financieras cuestionables y tenía una estructura de gobernanza que ocultaba gran parte de su gasto. La Junta de Educación del condado de Los Ángeles se negó a considerar las peticiones de renovación de las escuelas. “Creemos que no se puede supervisar lo que no se puede ver”, le dijo Robert Perry, coordinador administrativo de la división de escuelas charter del LAUSD, a la comisión asesora del estado.

La directora general de Celerity, Grace Canada, afirmó este miércoles que sus escuelas fueron víctima de un proceso de supervisión desleal por parte del LAUSD. El personal del distrito exigió repetidamente copias de los mismos documentos, realizó solicitudes con plazos ajustados y luego acusó a Celerity de no colaborar de manera suficiente, resaltó.

“Si hubiéramos sabido que [la falta de transparencia] iba a ser el motivo de la no renovación... realmente habríamos intentado resolver las cosas con el distrito”, expresó Canada.

Detrás de ella estaban sentadas filas de padres de familia y exalumnos de Celerity, quienes habían hecho el viaje hasta Sacramento para mostrar su apoyo a la red. “Esperamos que el estado no rechace la renovación basándose únicamente en la existencia de una investigación”, manifestó Canada. “Eso no es justo”.

Se espera que la Junta de Educación estatal vote sobre la renovación de Celerity Dyad y Troika el próximo mes.

Traducción: Diana Cervantes

Para leer este artículo en inglés haga clic aquí