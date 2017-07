VIDEO: Incendios azotan California; ordenan evacuaciones

Los primeros incendios forestales tras una sequía de cinco años en California se produjeron este sábado en todo el estado que vive una ola de calor récord.

El fuego más grande se registraba entre los condados de San Luis Obispo y Santa Bárbara, donde ardían unos 19,000 acres y obligó a evacuaciones en evacuaciones en Blazin Saddles Drive y White Rock Lane; el fuego duplicó su tamaño azuzado por los vientos calientes y secos.

Más de un millar de bomberos habían logrado contener apenas un 10% del llamado ‘Fuego Álamo’, cerca de la carretera 166.

#AlamoFire [update] off Hwy 166, near Twitchell Reservoir (San Luis Obispo Co) is now 6,000 acres & 10% contained. https://t.co/3KR0HM0UMK pic.twitter.com/K128xjLHHY — CAL FIRE (@CAL_FIRE) July 8, 2017

Funcionarios indicaron que unos 200 ranchos y viviendas habían sido evacuados.

Unos 17 incendios forestales en distintos estados de contención ardían en California, desde el Bosque Nacional de Six Rivers en el norte hasta el Bosque San Bernardino al oeste de Los Ángeles.

Una alerta por calor excesivo se extendió para gran parte del sur de California, con registros de temperaturas récord en toda la región.

Vegetation Fire-#ALAMOFIRE - Under a cover of smoke from the fire, the 7 am briefing takes place at the incident base camp. pic.twitter.com/F7KElY5Zc9 — SBCFireInfo (@EliasonMike) July 8, 2017

"Se espera calor peligroso y potencialmente mortífero", dijo el Servicio Meteorológico Nacional en un comunicado. Las temperaturas han llegado ya a los 110ºF en varias zonas de California y se esperan registros de hasta 117.

Alrededor de 2 mil 300 bomberos luchaban contra las llamas con altísimas temperaturas registradas en valles y zonas interiores.

#AlamoFire [update] off Hwy 166, near Twitchell Reservoir (San Luis Obispo Co) is now 19,000 acres & 10% contained. https://t.co/3KR0HM0UMK pic.twitter.com/KfA7fP27BU — CAL FIRE (@CAL_FIRE) July 8, 2017

Un incendio forestal en las laderas de Sierra Nevada, al norte de Sacramento, destruyó 10 hogares para el mediodía, provocando evacuaciones en pequeña escala.

Al norte de Sacramento, en el condado Butte, el llamado ‘Fuego Wall’ consumía unos 2,000 acres y solo había sido contenido un 5%, según el Departamento de Fuegos de California.

#WallFire [update] off Chinese Wall Rd, north of Bangor (Butte County) is now 2,000 acres & 5% contained. https://t.co/TEnJuhCJ0x pic.twitter.com/5jML0iwbuV — CAL FIRE (@CAL_FIRE) July 8, 2017

En el condado Contra Costa, el ‘Fuego Deer Complex’ había quemado 225 acres, aunque había sido sofocado un 60%. Ahí, se reportó otro incendio, el ‘Willow’, aunque se desconoce su alcance.

Se informó que ya habían apagado los 36 acres que se quemaron en el condado Mariposa.