Tiroteo en San Francisco; hay muertos y heridos

Un tiroteo se produjo el miércoles en un gran depósito y centro de servicios al cliente del correo privado UPS, informó la policía.

Al parecer el atacante era un empleado del lugar; al momento reportan dos muertos y cuatro heridos.

La policía acudió de inmediato y pidió a las personas en el lugar y alrededores que se ocultaran.

The #SFPD appears to be expanding perimeter in Shooting investigation. 15th closed at San Bruno. @kron4news pic.twitter.com/mnRWEq6DfB

Un hospital ha recibido a numerosas víctimas del tiroteo.

Brent Andrew, vocero del Hospital General Zuckerberg San Francisco, dijo que el centro asistencial había recibido a varias víctimas, pero desconocía cuántas eran ni cuál era su estado.

#SFPD PIO is responding out to the scene. Media staging area will be at 17th and Potrero Ave. pic.twitter.com/HabDSp32xi