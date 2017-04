TIROTEO en una escuela primaria de San Bernardino

Dos personas murieron en un aparente caso de asesinato-suicidio durante un tiroteo ocurrido en un salón de una escuela primaria en San Bernardino, California, informaron el lunes las autoridades.

María García, portavoz del distrito escolar de San Bernardino, informó a KNBC-TV que una de las 2 personas muertas era del plantel académico. La funcionaria indicó que al parecer se trató de una disputa personal y que dos estudiantes están hospitalizados.

La otra persona fallecida es un adulto. De momento no se ha dado a conocer la identidad de las víctimas.

El jefe de la policía, Jarrod Burguan, informó por Twitter que había 2 muertos y 2 heridos en lo que parece ser un caso de asesinato-suicidio.

Burguan dijo también en un tuit que los investigadores creen que el "sospechoso está neutralizado" y que el parecer no hay más amenazas para la escuela.

La balacera ocurrió el lunes por la mañana en un salón de clases la escuela North Park confirmó el portavoz de ese departamento del condado de San Bernardino, Eric Sherwin.

Numerosos bomberos y policías fueron enviados al lugar.

García indicó que los demás estudiantes están bien y los están trasladando a un campus local.

En diciembre de 2015, la ciudad fue escenario de un ataque terrorista que dejó 14 personas muertas y 22 heridos durante una junta de empleados del condado de San Bernardino. Los atacantes, Syed Rizwan Farook y Tashfeen Malik, eran esposos, y murieron enfrentados con las autoridades ese mismo día.

La ciudad es conocida por sus altos niveles de crímenes, en especial homicidios, y ha tenido problemas para salir de la bancarrota.

Police operations are continuing to secure the area. However, we do believe the threat is down.