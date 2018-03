Tiroteo y toma de rehenes en hogar de veteranos en Yountville, California

Un sujeto armado entró calmadamente a una fiesta de despedida de personal en una casa para veteranos de las fuerzas armadas en California y dejó que algunos se fueran, pero retuvo al menos a 3 como rehenes, dijo un testigo.

Diversos reportes indican que se escucharon disparos en el hogar de veteranos -Veterans Home of California- en Yountville, condado de Napa.

Alrededor de mil veteranos viven en esa residencia para ex militares en Yountville, una instalación fundada en 1884 y que es de las más grandes de este tipo que existen en Estados Unidos.

