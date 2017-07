Sobredosis, una joven acompañante, fiestas plagadas de drogas: la vida oculta del decano de la escuela de medicina de USC

El empleado del hotel comunicó al operador del Departamento de Bomberos con un cuarto del tercer piso. Allí atendió un hombre, se identificó como médico y dijo que la condición de su compañera no era grave, según la grabación de la llamada. “Mi amiga tomó un montón de tragos y está durmiendo”, le dijo al operador. Cuando le preguntaron si la mujer había consumido otra cosa, respondió: “Creo que sólo fue alcohol”.

Fue una pista acerca del incidente en el hotel de Pasadena lo que llevó a The Times a descubrir la doble vida del médico.

Puliafito no tiene antecedentes penales conocidos, y los registros públicos no muestran manchas en las licencias médicas que tiene en California y otros tres estados. Una revisión de los registros judiciales en dichos estados no encontró ninguna demanda por negligencia en su contra.

Una de ellas, Sarah Warren, fue quien tuvo la sobredosis en la habitación del hotel de Pasadena. La joven le dijo a The Times que conoció a Puliafito a principios de 2015, mientras trabajaba como prostituta; aseguró que ambos se vieron con regularidad durante más de un año y medio, y que Puliafito usaba drogas con ella y, a veces, la llevaba a ella y a otros miembros de su círculo al campus de USC después de horas, para hacer fiestas. “Él decía: ‘Ellos aman tenerme por aquí’. Los estudiantes de medicina piensan que soy Dios”, manifestó Warren.

Cuando los periodistas visitaron la oficina de Nikias para preguntar sobre la cuestión, el jefe de personal, Dennis Cornell, les dijo: “El presidente no hablará con The Times acerca de este tema”.

El presidente de USC, C.L. Max Nikias, y el preboste Michael Quick, quien fue jefe directo de Puliafito, no respondieron a los repetidos pedidos de información sobre las circunstancias que rodearon la dimisión del exdecano. Tampoco lo hizo la oficina de prensa de la universidad.

Puliafito no respondió las solicitudes de entrevista o las preguntas escritas. Cuando fue contactado por vía telefónica la semana pasada, colgó sin hacer comentarios después de escuchar un breve resumen de los informes de The Times.

Tres semanas antes, una mujer de 21 años había tenido una sobredosis en su presencia, en un cuarto de hotel en Pasadena. La joven fue trasladada de urgencia al hospital, donde se recuperó. La policía halló metanfetamina en la habitación, según un reporte, pero no realizó arrestos. Puliafito nunca habló públicamente del incidente, que se reporta aquí por primera vez.

Puliafito, de 66 años, y estos conocidos mucho más jóvenes, capturaron sus hazañas en fotos y videos. The Times revisó decenas de imágenes a las cuales tuvo acceso. Tomadas durante 2015 y 2016, en ellas se ve a Puliafito y otras personas, festejando en habitaciones de hotel, en vehículos, departamentos y en la oficina del ahora exdecano en USC.

Cuando la ambulancia llegó, otro empleado del hotel hizo una nueva llamada al 911 para solicitar presencia policial.

“Hay alguien en una habitación… Estaban consumiendo drogas”, afirma el empleado al operador de emergencias, según la grabación del 911. “Creo que estaban consumiendo metanfetamina”, agrega.

Los paramédicos llevaron a la mujer al Huntington Memorial Hospital. Las autoridades no revelaron su nombre; The Times la identificó como Warren a través de entrevistas, redes sociales y registros de propiedad.

Warren, quien ahora tiene 22 años, ha estado desde noviembre en un tratamiento de rehabilitación por abuso de drogas en el condado de Orange, y afirmó que dejó de tener contacto con Puliafito. La mujer habló de la relación entre ambos en una serie de entrevistas. Entre otras cosas, expresó que habían estado de fiesta en el hotel por dos días. Allí ella ingirió “demasiado GHB” -gamma-hidroxibutirato, la llamada ‘droga de la violación’, que algunos usuarios consumen en dosis pequeñas para generar un efecto eufórico-, lo cual la dejó “totalmente incapacitada”.

Cuando volvió a despertar, seis horas más tarde y ya en el hospital, Puliafito la recogió. “Volvimos al hotel, conseguimos otro cuarto y continuamos la fiesta”, aseguró. Los videos revisados por The Times dan cuenta de sus testimonios.

Una grabación realizada la noche anterior a la sobredosis muestra a Puliafito y Warren en una habitación del hotel. La joven le pide al médico que le ayude a aplastar la metanfetamina para preparar un hot rail, un método de inhalar la droga. “Claro que sí”, responde Puliafito. Más tarde, se ve a Warren inclinada sobre una bandeja con varias líneas de un polvo blanco.

En otro video de ambos, grabado en otro hotel un día después de la sobredosis, Warren culpa al GHB por el episodio en el Hotel Constance. “Carmen me salvó la vida”, dice en el video.

Puliafito aparece en la imagen con lo que aparenta ser una pipa de metanfetamina en la mano, y luego la lleva a su boca.

Fuentes con acceso a estos y otros videos y fotografías de Puliafito le permitieron a The Times ver las imágenes con la condición de que no éstas no sean publicadas.

Warren afirmó que ella y Puliafito habían estado de fiesta en el lujoso Hotel Constance, en Pasadena, cuando una dosis de la droga GHB la dejó "completamente incapacitada". Un empleado del hotel llamó entonces al 911.

Una semana después de la sobredosis, un testigo presentó una denuncia anónima a través de un sitio web de la ciudad y solicitó a las autoridades de Pasadena que investiguen a Puliafito y el manejo policial de la situación, según una copia de la queja, obtenida a través de la Ley de Registros Públicos de California.

Tres días más tarde, el mismo testigo llamó a la oficina del presidente de USC, Nikias, y advirtió a dos empleados acerca del rol de Puliafito en el incidente del hotel. El testigo habló con The Times bajo condición de anonimato.

Registros telefónicos confirman que este testigo hizo una llamada de seis minutos de duración a la oficina de Nikias, el 14 de marzo de 2016, 10 días después de la sobredosis.

Una semana y media más tarde, Puliafito renunció como decano.

Preocupado ante la posible inacción de la policía de Pasadena, el testigo se acercó a The Times. El periódico solicitó entonces al Departamento de Policía su reporte acerca de la sobredosis. Inicialmente, una portavoz del departamento señaló que no había informe alguno, más allá del registro de la llamada. Después de que The Times efectuara repetidos pedidos de información adicional, el departamento reconoció que un oficial debería haber preparado un reporte en la escena. Al oficial se le ordenó hacerlo en junio de 2016; tres meses después del hecho.

En el reporte, Puliafito es identificado como un testigo de la sobredosis y un “amigo” de la víctima. El resto del documento está ampliamente censurado.

La policía de Pasadena preparó un reporte sobre el incidente del Hotel Constance sólo después de que The Times solicitara repetidamente información al respecto. El reporte, fuertemente editado, identifica a Puliafito como un testigo de la sobredosis y como un amigo de la víctima.

El departamento también publicó un informe de evidencia que muestra que los oficiales incautaron algo más de un gramo de metanfetamina de la habitación. El nombre del “dueño” de la droga está censurado, y la dirección de Pasadena que aparece como la residencia de esa persona no existe.

En el marco de la ley estatal, la posesión de metanfetamina puede considerarse un delito menor. Cuando se preguntó por qué nadie fue acusado, Tracey Ibarra, vocera de la policía de Pasadena, informó que los oficiales tendrían que determinar quién era “responsable” de las drogas. La funcionaria se negó a contestar preguntas sobre el alcance de la investigación. Warren aseguró que jamás la entrevistaron al respecto.

Aunque Puliafito le dijo al operador del 911 que pensaba que su acompañante estaba bajo la influencia únicamente del alcohol, Ibarra mencionó que la mujer estaba “obviamente bajo la influencia de narcóticos; los mismos que estaban en el cuarto”.

Puliafito, en una gala de USC en el Beverly Wilshire Hotel, en octubre de 2015. El médico fue un prodigioso recaudador de fondos y reunió más de mil millones de dólares en donaciones para la entidad, según su propia estimación.

Diez años atrás, USC buscaba un líder que transformara su programa médico. U.S. News & World Report, en su informe anual sobre las mejores escuelas de medicina estadounidenses, había ubicado a Keck 25 puestos por debajo de UCLA en investigación. La clasificación resultó demasiado baja para los líderes de USC, quienes consideraron entonces que contar con una escuela de medicina de primera categoría era crucial para sus aspiraciones nacionales. Para ello, necesitaban un decano que pudiera atraer el dinero y a los investigadores destacados para hacer de Keck una institución de élite.

“Alguien que pueda encargarse de una gran escuela y hacerla aún mejor”, dijo Steven Sample, por entonces presidente de USC, en el cierre del proceso de búsqueda, en 2007. “Hayamos esa persona en el Dr. Carmen Puliafito”.

Oriundo de Buffalo, Nueva York, Puliafito se graduó con honores en la Escuela de Medicina de Harvard y ayudó a inventar una tecnología láser -la tomografía de coherencia óptica- que revolucionó la forma en que los médicos de todo el mundo diagnostican y tratan las enfermedades oculares.