Sismo de 5,7 grados se siente en California

Un sismo de 5,7 grados se produjo este viernes en el océano Pacífico, frente a la costa norte de California, reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Prelim M5.6 earthquake near the coast of Northern California Sep-22 19:50 UTC, updates https://t.co/PJgG5gFpkX

No hay alerta de tsunami, tampoco se reportaron daños ni heridos.

El epicentro del sismo, que tuvo lugar a 126 millas (218 kilómetros) de la ciudad Ferndale, en el condado Humboldt, se ubicó a tan solo 54 millas de de profundidad.

Inicialmente el USGS reportó dos sismos en la zona, sin embargo, posteriormente actualizó la información y solo reportó un sismo de magnitud 5,7 grados.

La agencia Reuters reportó que se trata de un temblor superficial, lo que amplía sus efectos.

"Recordatorio: Prepárense para el 'Big one'. Sismo de magnitud 5.7 azota la costa del condado Humboldt a las 12:50 pm; no hay alerta de tsunami", escribió el sheriff del condado de Los Ángeles en su cuenta de Twitter.

#LASD *Reminder-Be prepared for the BIG one. Magnitude 5.7 earthquake strikes off Humboldt County coast at 12:50 p.m.; no tsunami threat. pic.twitter.com/DgfwNxzVvq