Pánico y confusión en USC por supuesto ataque

Caos, miedo, confusión y zozobra se vivió en el campus de la Universidad del Sur de California, un día después de la masacre en Las Vegas.

El pánico se apoderó del campus de USC tras reportes de disparos que provocaron el cierre del campus y una enorme movilización de elementos de la policía de Los Ángeles (LAPD) y los servicios de emergencia en la zona.

Tras varios minutos de tensión, la policía informó que no había peligro para la comunidad, ante la angustia de la población.

Aquí lo que reportaron diversos usuarios en las redes sociales

"¡Dios mío, no, no, no!", dijo una usuaria en Twitter en un video donde varios alumnos huyen en el campus tras el supuesto ataque.

"Estamos a salvo. Todos en el campus de USC estamos dentro de edificios..."

We are safe. Everyone on USC campus ordered into buildings. I'm with about 20 here. Prayers to all. Be safe! pic.twitter.com/exDhl9P0gq — Shelley Smith (@ShelleyESPN) October 2, 2017

Un helicóptero de la policía hace vuelo de reconocimiento sobre el campus de USC.

Helicopters are circling the @USC campus during active shooter situation pic.twitter.com/7hF6EuKOjL — Aden MacMillan (@aden_macmillan) October 2, 2017

Alumnos escondidos en una bodega envían mensajes a sus familiares.

#USC lockdown. My class is hiding in a closet. pic.twitter.com/j15ikBBqv3 — Caitlin Tran (@caitlinsays_) October 2, 2017

La rigurosa revisión de policías en el campus de USC; sin pruebas de un tiroteo.

"Podemos confirmar que no ha habido disparos en el campus de USC. No hay peligro para la comunidad", dijo el LAPD en Twitter después de completar una minuciosa búsqueda en los edificios del campus.