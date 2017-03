Pide claridad en las políticas de inmigración el máximo jefe de educación en California

El funcionario de educación más importante de California, anunció el jueves, que pidió a las autoridades federales aclarar si están cambiando una política que en el pasado ha evitado que se realicen operativos de inmigración cerca de las escuelas.

“Siempre he dicho a los estudiantes y a sus familias que deben sentirse seguros y protegidos en nuestras escuelas, especialmente a familias que son refugiados, musulmanes o inmigrantes indocumentados”, dijo el superintendente de Instrucción Pública, Tom Torlakson, en una carta al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, John F. Kelly. “Las recientes acciones de agentes federales alrededor de las escuelas han suscitado serias preocupaciones”.

El Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés), dijo que era necesaria una aclaración debido al incidente en el que agentes de Inmigración y control de Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles), detuvieron a Rómulo Avelica- González, de 48 años, padre de familia de cuatro hijos, y ahora bajo custodia después que dejar a su hija en una escuela charter en el vecindario de Lincoln Heigths de Los Ángeles.

Su otra hija, de 13 años, que estaba en el automóvil con su papá cuando lo detuvieron, grabó el suceso.

Por mucho tiempo ICE ha implementado la política de mantener la aplicación de la leyes de inmigración lejos de lugares seguros como iglesias, hospitales y escuelas. Pero el arresto de Avelica-González, ha despertado nuevas preocupaciones de que ICE está cediendo en esa política, una acusación que los agentes federales han negado.

El arresto ocurrió a unas seis cuadras de la escuela charter, Academia Avance, en la cuadra 3200 de la Avenida Pasadena. Otra escuela, Hillside Elementary está a tres cuadras de donde ocurrió la detención.

“Si las reglas sobre los lugares seguros están cambiando y esto afectará a las escuelas públicas, el CDE, necesita saber esa información para poder comunicar con precisión a los 6.2 millones de estudiantes que hay en las escuelas públicas de California, a sus familias y a las más de 10,000 escuelas públicas”, dijo Torlakson en una declaración.

Un representante de ICE dijo que los agentes tenían a Avelica-González bajo vigilancia, que lo siguieron hasta la escuela y después determinaron un lugar seguro para detener el vehículo. Los oficiales no se dieron cuenta que la otra hija de Avelica-González todavía estaba en el carro. Debido a que la detención no se llevó a cabo en los terrenos de la escuela, dijo el agente, no representa un cambio de política.

Avelica-González, es un ciudadano mexicano, ha vivido en Estados Unidos durante 25 años. Sus cuatro hijas nacieron en este país.

Traducción: Diana Cervantes

