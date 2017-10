Hay avances contra incendios en el norte de California

Associated Press

No está claro cuántas personas están desaparecidas, y los funcionarios indicaron que las listas podrían contener dos veces el mismo nombre o a personas que están a salvo pero no se han podido comunicar con alguien, ya sea por la confusión que hay o porque no hay servicio celular en algunas áreas.

No está claro cuántas personas están desaparecidas, y los funcionarios indicaron que las listas podrían contener dos veces el mismo nombre o a personas que están a salvo pero no se han podido comunicar con alguien, ya sea por la confusión que hay o porque no hay servicio celular en algunas áreas. (Associated Press)