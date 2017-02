Disneyland aumenta sus precios, dos años antes de inaugurar Star Wars

Si usted ha ahorrado todo el año para tomarse una foto con el ratón miguelito y para volverse loco en el juego de la taza de té en Disneyland, entonces va a necesitar ahorrar un poquito más.

A partir de hoy domingo (12 de febrero), los precios de entrada para Disneyland y el parque California Adventure, en Anaheim, est­án subiendo los precios dos dólares a los pases diarios y hasta $20 en algunos boletos de varios días y pases anuales.

Estos aumentos no son solo en California ya que se han anunciado incrementos de precios similares para Walt Disney World en Orlando, Florida.

Los boletos diarios para los parques temáticos de Anaheim varían en precio, dependiendo de la demanda diaria. En los días de mayor demanda, un billete de un día para adulto a Disneyland o California Adventure sube a $124, de su precio original $119. En los días de baja demanda, un boleto de adulto de un día se incrementa a $97, de $95.

No obstante, el mayor aumento de precios será destinado para el boleto de tres días a ambos parques, que de ahora en adelante será de $315 para adultos, 20 dólares más de su precio original: $295.

"Nuestros precios ofrecen a los huéspedes una gama de opciones que nos permiten gestionar mejor la demanda para maximizar la experiencia de los invitados y refleja las distintas ofertas de Disney en todos nuestros parques", dijo Suzi Brown, portavoz de Disneyland.

Sin embargo, en el llamado el lugar más feliz del mundo, los precios están aumentando a pesar del cierre de varias atracciones en Frontierland y del hecho de que la expansión de la atracción Star Wars, un área de 14 mil hectáreas, no se abrirá hasta el 2019.

Todo empezó en enero del año pasado, cuando la compañía empezó a cerrar, en forma permanentemente, Big Thunder Ranch, Big Thunder Ranch Barbacue, el zoológico Big Thunder Ranch y el Big Thunder Ranch Jamboree.

Por otro lado, el parque también cerró temporalmente las atracciones cercanas a Rivers of América - principalmente Fantasmic, el Mark Twain Riverboat, el Sailing Ship Columbia, the Pirates Lair on Tom Sawyer Island, el Disneyland Railroad y el juego Davy Crockett Explorer Canoes.

No obstante, hasta el momento Disney no ha ofrecido alguna atracción nueva para justificar el incremento de precios.

En enero, Disneyland relanzó el desfile clásico Main Street Electrical Parade, la cabalgata de luces parpadeantes y la música electrónica implacablemente alegre que se inauguró originalmente en 1972.

De igual forma, el desfile regresó al parque después de recorrer por varios años los parques de Disney en Florida, París, Tokio y En California Adventure Park; mientras que el desfile nocturno se prolongará hasta el mes de junio.

Actualmente, en el parque California Adventure, Disney está remodelando su popular ascensor-de caída libre, Twilight Zone Torre del Terror, misma que se transformará en una atracción basada en la serie Marvel, de los superhéroes “Guardianes de la Galaxia". Se espera que el nuevo paseo se abra este verano.

