California: TIROTEO en centro comercial (Video)

Una mujer murió y un hombre fue llevado al hospital luego de un tiroteo la tarde de este sábado en el centro comercial Oaks en Thousand Oaks, dijeron las autoridades.

A las 2:30 PM (Local) la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura informó que desplegó a sus elementos tras recibir informes de disparos en The Oaks Mall, ubicado en el 350 W Hillcrest Dr.

Momentos tensos en la evacuación de personas...

A los clientes del centro comercial se les dijo que podían ir a la estación de bomberos 30 del condado de Ventura, al otro lado de la calle, para resguardarse en una zona de seguridad.

#HillcrestIncident Oaks Mall patrons being advised they can go to @VCFD Fire station 30 across the street for a safety zone.

La ciudad de Thousand Oaks tuiteó que la escena estaba asegurada y que nadie más estaba en peligro: "La policía de Oaks está en la escena de un tiroteo en el centro comercial Oaks. La situación está contenida y no hay amenaza para el público".

TOaks Police are on the scene of a shooting at the Oaks Mall. The situation is contained and there is no threat to the public.