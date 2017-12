APAGÓN afecta Disneyland, en Anaheim

Una falla en el suministro de electricidad afectó el miércoles varias zonas del parque temático de Disneyland en Anaheim, California, provocó que algunas atracciones dejaran de operar.

Por el apagón, el reingreso de muchos visitantes al parque fue restringido

#Disneyland long lines as the park does not allow admission to anyone who is not re-entering the park due to power outage. @nbcbayarea https://t.co/60WxolgvIh pic.twitter.com/pwnF8y2RhD — John Zuchelli (@tvzuke) December 27, 2017

La interrupción se produjo en medio de la temporada de vacaciones con el parque a su máxima capacidad.

Los tumultos se multiplicaron...

Un representante del parque dijo que el apagón se registró en Toontown y Fantasyland, y que se desalojó a los visitantes de una docena de atracciones.

Hubo gente que quedó atrapada en varias de las atracciones, pero luego pudieron ser desalojados.

Un mal funcionamiento de uno de los transformadores de la propiedad causó el corte de energía alrededor de las 11:00 AM (local) y dejó sin electricidad a una docena de atracciones entre las dos áreas del parque, dijo un vocero de Disneyland.

Horas después se restableció el servicio, pero hubo muchas personas molestas por el incidente y las aglomeraciones que se formaron.

Aglomeraciones y quejas tras el apagón

@disneyland help! I need a refund. This is horrible. We don’t even want to be here anymore. pic.twitter.com/IqHjJYZg8E — MilpitasNinerGuy (@MilpitasNinerGu) December 27, 2017

La mayoría de los viajes volvieron a estar en funcionamiento antes del mediodía, informó un vocero. No hubo una estimación de cuando volverán a estar disponibles el resto de atracciones afectadas.

Varias personas piden el reembolso por sus boletos

Un vocero del parque dijo que no se esperaban reembolsos, aunque tras el incidente hubo largas filas de personas molestas que pedían el regreso de su dinero.

Mucha gente prefirió retirarse del parque ante los inconvenientes que causó el apagón...

At California Adventure today. Looks like the #Disneyland folks migrated over. Holy shit.



NOBODY COMES TO FLIKS FAIR WTF pic.twitter.com/sYgBtKCUph — Antonio Javier (@CoolGrayAJ) December 27, 2017

El problema estuvo relacionado con un transformador en Disneyland Resort, de acuerdo con un comunicado del parque.