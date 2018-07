Sequías son responsables de la muerte de grandes árboles, según un estudio

Las sequías son la causa de la muerte de árboles grandes en las distintas partes del mundo, según un estudio reciente revelado hoy por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El estudio, publicado recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America (PNAS), concluyó que la responsable de estos decesos es un fenómeno llamado embolia de gas, provocado por la sequía

Este trabajo identifica que los conductos que transportan el agua desde las raíces hasta las hojas son la clave para la respuesta de la mortalidad.

Las plantas más grandes requieren conductos más anchos y las distancias de transporte de agua son más largas. Los conductos más anchos permiten que ese recorrido sea más eficiente.

Sin embargo, los conductos más anchos son más vulnerables a la formación de embolias de gas.

"Las embolias bloquean el flujo de agua, matando a las hojas, las ramas y a menudo a todo el árbol; este mecanismo finalmente explica el misterio de por qué los más altos son más sensibles", detalla el comunicado de la UNAM.

Asimismo, insiste en que la vida en la Tierra depende en gran medida de los árboles por los servicios ambientales que proveen, tales como limpieza del aire, almacenamiento del carbono y captación de agua.

Los hallazgos ofrecen la base necesaria para predecir y prevenir daños a los bosques ante los climas cada vez más severos que retan la estabilidad de las forestas.

Mark E. Olson y Diana Soriano, del Instituto de Biología de la UNAM, y Julieta A. Rosell, del Instituto de Ecología, lideraron este estudio que reunió a científicos de distintas partes del mundo, como Brasil, España, Estados Unidos o Australia, entre otros.