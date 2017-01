Orientan a migrantes cómo pedir asilo en EU

TIJUANA BC 14 DE ENERO DE 2017 (AFN).- Las organizaciones Border Rights Clinic y Al Otro Lado de Los Ángeles, llevaron a cabo un taller llamado "Know Your Rights" (Conoce tus Derechos) en el Hostal Caracol, con el objetivo de que los migrantes conocieran de primera mano los derechos y posibilidades legales que tienen para buscan asilo en Estados Unidos.

En entrevista con AFN, Nicole Ramos, abogada especializada en inmigración, detalló que se trató de una actividad en la que compartieron elementos sobre cómo aplicar una petición de asilo y saber si las personas califican para ello.

Agregó que también les compartieron experiencias de cómo las autoridades estadounidenses hacen lo posible para negarles la entrada al país vecino y los procesos de intimidación que a veces aplican en el trámite y no les explican sus derechos.

Una de las situaciones, explicó Ramos, es que tal y como se pudo apreciar en el taller, las personas no tienen nada de información acerca de cómo funciona el proceso de búsqueda de asilo, lo cual merma mucho al momento de hacer la solicitud y por ello cuando se los niegan no saben qué hacer.

Explicó que, por ejemplo, “si eres mexicano o centroamericano y te presentas ante las autoridades fronterizas buscando asilo, les mienten diciéndole que ya no hay y no están aceptando mexicanos”, entonces los hacen firmar su deportación.

Además de ello, dijo, también los graban en video donde les hacen decir que no temen por su seguridad de donde vienen originariamente, eso para usarlo como evidencia en su contra y deportarlos.

En su experiencia, detalló que le ha tocado trabajar con muchos centroamericanos que han sido rechazados en la entrada y ha tenido que ir con ellos en la fila y discutir con lo del CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza), para que ellos respeten el proceso legal que se tiene que seguir cuando una persona llega buscando asilo.

Agregó que se hace porque al decir que están huyendo y temen por su seguridad en su país de origen las personas deben ser dirigidas con un oficial de asilo especial, para darle seguimiento a su caso en particular y eso no debe proceder con los oficiales fronterizos, ya que ellos solo están ahí para vigilar el puerto de entrada.

Es decir, resaltó, que los oficiales de aduanas no pueden decir quién puede o quién no puede pedir asilo, algo que realizan de manera frecuente, dijo, lo cual es totalmente ilegal, ya que no son abogados y no tienen el entrenamiento oficial de las autoridades que se encargan de estos procesos, y es así como estas autoridades han rechazado a base de mentiras a muchos que buscan asilo.

“Cada vez que cruzo con alguien siempre tengo que explicarles y pedirles que se me asigne algún supervisor para discutir el procedimiento oficial y documento cada caso, esos se los paso a organizaciones que se dedican a proteger los derechos humanos para que puedan proceder legalmente”, refirió.

Agregó que precisamente ayer, por estos datos recolectados, acaban de levantar una demanda en contra del CBP por la cantidad de rechazos que se han estado dando por parte de la frontera de Tijuana.

Debido a ello es que han estado realizando estos talleres, dijo, el mes pasado realizaron dos más en diferentes albergues de la ciudad y mañana domingo realizarán otro en el Albergue Embajadores de Jesús, que se encuentra en el Cañón del Alacrán.

Detalló que la idea que tienen es hacer mínimo un taller al mes pero de forma masiva, para que todos logren entender las pláticas que ofrecen, las cuales ella realiza en inglés y alguno de sus colaboradores lo traduce al español, francés y al criole, aparte que entregan paquetes informativos para que se los lleven y cualquier duda que tengan las personas.

Nicole Ramos resaltó que personalmente le da pena su gobierno por como han tratado a los que buscan asilo y como los tratan como criminales, ya que Estados Unidos es de los pocos países del mundo que encarcela a gente que busca asilo, por eso preparan a la gente para que sepa de esto, ya que no saben que los tendrán en encierro una vez que crucen.

Por ello deben estar bien informados, expresó, para que no los maltraten y sepan que tienen derechos, sobre todo porque ella cree que entrando la nueva administración de Estados Unidos con Donald Trump, las autoridades fronterizas sentirán que tienen más autoridad para poder rechazar y abusar más de ello, aunque aseguró que mientras la ley internacional no cambie deben acatarlo y respetar los derechos de quienes piden asilo.

