"Pedí a Dios que me salvara": la voz de un sobreviviente del tiroteo en Thousand Oaks

"Pedí a Dios que me salvara... no quería morir", dijo Santos, un joven de capacidades especiales que sobrevivió al tiroteo en un bar de California donde murieron 13 personas.

En tanto, el sheriff del condado de Ventura, Geoff Dean, dijo que las autoridades habían discutido si Ian David Long -el ex combatiente del Cuerpo de Infantería de Marina autior de la masacre en un bar de Thousand Oaks, California- padecía un trastorno de estrés postraumático o PTSD.

Reportes policiales indican que el tirador había escrito sobre sus problemas mentales en las redes sociales.

Ian David Long, quien mató a 13 personas y murió también, tenía cuentas de Facebook e Instagram y compartió allí sus problemas psicológicos y se preguntaba si la gente creía que estaba cuerdo, reportó la AP.

Los investigadores no han dado un motivo del tiroteo ni especificado si la enfermedad mental tuvo algo que ver. Los detectives consideran la posibilidad de que el agresor creía que una ex novia estaba en el bar, el Borderline Bar and Grill de Thousand Oaks, un suburbio de Los Ángeles.