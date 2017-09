VIDEO: La fuerza del huracán Irma

El sur de Florida se enfrenta al "impacto" del huracán de categoría 5 Irma, el más fuerte registrado nunca en el Atlántico, pese a que todavía es pronto para predecir por dónde pasará el ojo, señaló el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Muchos de los que están evacuando Miami debido a la amenaza del huracán Irma probablemente tienen en mente el trauma que sufrió la región con el huracán Andrew 25 años atrás.

Jennifer Collins, investigadora de geología en la Universidad del Sur de Florida, dice que no es exagerado pensar que quienes recuerdan el huracán Andrew se están imaginando la devastación que puede ocurrir.

Primeras imágenes de paso del huracán Irma en la isla de San Martin y Barbuda

Hurricane Irma causes massive destruction on the island of St Martin and Barbuda! Unbelievable footage! #hurricaneirma2017 #Irma2017 pic.twitter.com/VqryBGufVJ — Williamsnews24 (@williamsnews24) September 6, 2017

En Tampa, que no fue afectada por Andrew, “la gente se está preparando rápidamente, y los estantes de las tiendas se están quedando vacíos”, dice la experta.

Collins dice que según sus averiguaciones, la gente que tiene sólidas relaciones en el lugar son más renuentes a evacuar, pues prefieren quedarse con sus familiares o amigos.

Los que tienden a salir son los que no tienen mucha relación con sus vecinos. Por lo general, dice, los que quedan luego se arrepienten porque los daños son mucho peores de lo que esperaban.

El condado Broward ordenó evacuaciones en las zonas costeras, obligatorias pero sin verificación, lo cual es normal en Florida.

Miami Beach ha aconsejado evacuar, pero no lo ha hecho obligatorio.

El condado Miami-Dade dijo que podría empezar a ordenar evacuaciones hoy, pero no lo ha hecho.

El gobernador de Florida Rick Scott declaró que quienes deseen evacuar la zona “deben irse ahorita mismo”.

Sin embargo, debido a que según los pronósticos la tormenta pasará justo por el centro del estado, los habitantes no están seguros de hacia dónde deben huir.

This gives a sense of the sheer horror of being trapped by #hurricaneirma2017. pic.twitter.com/ZwPguIrW5g — Dwizard -SabotEUr (@Dwizard4) September 6, 2017

La ley de Florida prohíbe aumentos de precios excesivos para enseres básicos en casos de tormenta como alimentos, agua, alojamiento y madera. Los centros comerciales registran gran afluencia de personas, quien en algunos casos en desorden, buscan víveres y en varios lugares acabaron con las reservas de agua.

Someone in my class group chat sent this in it...savages #hurricaneirma2017 pic.twitter.com/1WkXsYDcvQ — BAD BWOY SP (@ThatBoySP) September 6, 2017

Largas colas se formaron en las estaciones de gasolina en Cayo Largo, a medida que grandes cantidades de personas evacuaban los cayos de la Florida hacia el norte debido a la amenaza del huracán Irma. En varias estaciones se agotó con rapidez el combustible