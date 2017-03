Simios piensan como humanos en forma importante

Un nuevo estudio concluyó que los simios grandes muestran cierta capacidad para ver el mundo desde el punto de vista de otro, una característica que era considerada únicamente humana.

Un estudio internacional dice que los chimpancés, bonobos y orangutanes tienen esa capacidad, incluso cuando saben que el otro punto de vista está completamente equivocado. Es llamada teoría de la mente, o la capacidad de saber que otros tienen diferentes creencias y perspectivas.

Científicos de Alemania, los Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón pusieron a prueba una parte específica de la teoría de la mente —entender que otro puede tener creencias falsas— y los simios pasaron la prueba, de acuerdo con el estudio publicado el jueves en la revista Science. Aunque los simios habían mostrado otros aspectos de la comprensión de las perspectivas de otros, los estudios previos no habían indicado que fuesen capaces de comprender el complejo concepto de entender las creencias falsas de otros, dijeron los autores Christopher Krupinye y Fumihiro Kano.

Es un concepto que los humanos desarrollan entre los 4 y 5 años de edad.

Los estudiosos siguieron los movimientos oculares de los simios mientras éstos observaban películas de 40 segundos que mostraban a alguien disfrazado de King Kong tratando de engañar a un hombre. El hombre observa a King Kong esconder una piedra en una caja o — en una versión diferente — esconderse dentro de una paca de paja. Seguidamente, después que el hombre deja la habitación, King Kong cambia la piedra de posición o se sale de la paca.

En ese momento, el hombre no sabe que la piedra —o King Kong —se ha movido, pero el simio que ve la película sí lo sabe. Cuando el hombre regresa, el simio mira al sitio donde el hombre vio por última vez la roca o a King Kong, lo que muestra que puede anticipar la creencia falsa del hombre de que la piedra o King Kong siguen en el mismo sitio.

Eso muestra que el simio entiende el concepto de las creencias falsas de otros, y es un aspecto crucial de la cognición, dijo Kano, sicólogo de la Universidad de Kyoto.

"Los simios tienen cierta comprensión de las acciones de otros y pueden predecir las acciones de otros, incluso cuando esos individuos actúan basados en desinformación", dijo Krupinye, que realizó estudios sicológicos en la Universidad Duke de North Carolina y está ahora en el Instituto Max Planck, en Alemania. "Ese tipo de habilidad es fundamental en gran parte del comportamiento humano sofisticado que usamos en un contexto cooperativo y en la cultura y las comunicaciones".

Kano advierte, no obstante, que esto pudiera no ser un entendimiento pleno de las creencias falsas de otros.

La profesora de ciencia cognitiva de Yale, Laurie Santos, dijo que los resultados del estudio son "realmente extraordinarios" y "muy sorprendentes", porque pruebas previas no mostraron que primates entendiesen las creencias falsas de otros. Pero Santos dice que aún no emitirá una opinión definitiva porque la muestra es pequeña: 29 simios, y no existe una buena explicación de por qué los simios pasaron esta prueba, pero no otras previas similares.

Joel Fagot y Raphaelle Malassis, en la Universidad de Aix-Marseille, en Francia, dijeron en un mensaje electrónico que se trataba de "un estudio muy excitante sobre un asunto importante, pero probablemente no es la demostración definitiva de creencias falsas en simios".