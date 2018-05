'¿Yanny o Laurel?': el audio que divide internet y se viraliza

Tres años después de que las redes sociales discutiesen por el color de un vestido (blanco y dorado para unos, azul y negro para otros), internet vuelve a estar dividido por un archivo de audio, en el que algunos internautas escuchan "Yanny" y otros "Laurel".

El polémico audio ha corrido como la pólvora en Twitter e Instagram, ha llegado a todos lados e incluso se han comenzado a comercializar camisetas con las que reivindicar en qué bando se está: "Team Yanny" o "Team Laurel".

