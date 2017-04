VIDEO: United Airlines expulsa con violencia a un pasajero...

Agentes de seguridad de la aerolínea estadounidense United Airlines echaron por la fuerza a un pasajero que se negó a ceder su asiento en un vuelo con 'overbooking' (sobreventa), según muestran videos grabados por testigos.

Con el avión apunto de despegar, la compañía pidió a cuatro pasajeros de un vuelo Chicago-Louisville retrasar un día su viaje para ceder sus plazas a empleados de la aerolínea.

@United overbook #flight3411 and decided to force random passengers off the plane. Here's how they did it: pic.twitter.com/QfefM8X2cW — Jayse D. Anspach (@JayseDavid) April 10, 2017

"Después de que nuestro equipo buscó voluntarios, un cliente se negó a abandonar el avión voluntariamente y se pidió a la policía su intervención", dijo Charlie Hobart, vocero de la aerolínea, en declaración por correo electrónico Los Angeles Times. "Pedimos disculpas por la situación de sobreventa". Hobart dirigió más preguntas a las autoridades policiales.

Una testigo, Audra D. Bridges, dijo que la aerolínea ofreció 400 dólares y una noche gratis de hotel a los pasajeros. Cuando ninguno aceptó, United Airlines dobló la oferta hasta los 800 dólares, pero tampoco logró su objetivo. La compañía decidió que una computadora elegiría de forma aleatoria a las personas que deberían salir del avión.

@united @FoxNews @CNN not a good way to treat a Doctor trying to get to work because they overbooked pic.twitter.com/sj9oHk94Ik — Tyler Bridges (@Tyler_Bridges) April 9, 2017

Una vez que el vuelo fue abordado, a los pasajeros se les dijo que cuatro personas debían abandonar sus asientos para los empleados de United que necesitaban estar en Louisville para un vuelo del lunes y el avión no partiría hasta que tuvieran voluntarios.

Bridges dijo una pareja fue seleccionada y se fue, pero un hombre fue seleccionado y se negó, diciendo que era un médico que necesitaba ver a los pacientes el lunes por la mañana. Bridges publicó un video del incidente en sus redes sociales.

El hombre fue advertido de que elementos de seguridad serían llamados; hablaron con él y se negó a bajar del avión.

Los vídeos muestran cómo el pasajero recibe un golpe y varios agentes de seguridad lo sacan por la fuerza, arrastran al hombre, desorientado y sangrando por el pasillo, ante la mirada horrorizada de otros pasajeros.

Después de que fue sacado del avión, el hombre volvió a subir el avión. El marido de Bridges, Tyler, publicó un video en Twitter mostrando al hombre, que United no identificó, corriendo por el pasillo, diciendo repetidamente: "Tengo que irme a casa".

La aerolínea se vio envuelta en una polémica en redes sociales a finales de marzo, tras prohibir subir a bordo de un vuelo a dos chicas porque vestían 'leggins'.

La compañía aseguró que a las chicas se les advirtió que sus boletos eran 'pass riders', pasajeros que viajan gratis o con tarifas extremadamente reducidas porque son empleados de la compañía o familiares, por lo qie deben cumplir con el código de vestimenta para trabajadores que establece la aerolínea.