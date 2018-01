VIDEO: La moda es convertir agua hirviendo en nieve AL INSTANTE

Un meteorólogo aprovechó las bajas temperaturas de -29,2 °F (-34 grados Celcius) para realizar un experimento que sorprendió a todos antes de acabar 2017.

... y pronto hubo muchos que lo imitaron para comprobar lo que vieron.

Adam Gill, meteorólogo del Mount Washington Observatory, aprovechó el gélido clima para salir a la intemperie, entre fuertes ráfagas de viento, con una tetera con agua hirviendo y arrojó el contenido al aire.

En instantes el líquido se convirtió en nieve, por la baja temperatura que permiten que se presente este fenómeno del proceso de congelación del agua, llamado 'efecto Mpemba' (en algunas circunstancias el agua caliente se congela antes que el agua fría).

Expertos indican que el efecto se genera porque el agua a temperaturas altas posee una baja presencia de gases, los cuales dificultan la congelación; entre mayor sea la diferencia entre la temperatura ambiente y el líquido, más rápida será la congelación.

Quienes padecen el gélido clima en EEUU muestran en redes sociales su propio experimento:

En Lake Bemidji State Park, Minnesota, a -30 F

