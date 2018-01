VIDEO: Hijo de Trump celebra su cumpleaños ¡con fiesta mexicana!

Mariachis, comida mexicana, ropa mexicana, sombreros mexicanos, pastel de chocolate con la figura de México: una típica fiesta mexicana de cumpleaños...

... de no ser porque el festejado es hijo del presidente Donald Trump, quien tiene a México y a los mexicanos como blanco de sus ataques migratorios y económicos.

Así que las tradicionales 'Mañanitas' (el 'Happy Birthday To You!' mexicano) fueron para Eric Trump, tercer hijo del presidente de Estados Unidos, quien celebró su cumpleaños 34 con sombrero y entre mariachis y comida mexicana.

Eric festejó en el restaurante de comida mexicana 'Guadalajara', en Nueva York, acompañado por su hermano Donald Jr y varios amigos que celebraron con sombreros y música mexicana.

El video de la fiesta mexicana circula en redes sociales. En las imágenes no se ve al presidente Trump. No se sabe si no acudió o no fue invitado o se fue temprano.