VIDEO: Violenta detención de vendedora latina de flores

Una mujer mexicana que vendía flores a un lado de la carretera fue arrestada con violencia por dos policías.

La mujer forcejea y se resiste, las flores salen por los aires. El policía impone su fuerza y la tira al suelo, se monta sobre ella y le dobla el brazo derecho para esposarla, mientras lo ayuda su compañero.

"¿¡Por qué no agarras a los pandilleros!? ¿¡Por qué a uno que se gana la vida honradamente!? ¿¡Por qué me agarran así!? ...¡me están lastimando!", dice la mujer mientras es sometida en el suelo por dos policías.

people out here just tryna make an honest living and of course police gotta be bitches about it smfh #fuck12 pic.twitter.com/JV7pY3y2PQ — tweet (@kill_Lem_all) June 8, 2017

"¡Déjate, déjate, le vamos a ganar, le vamos a llamar a un 'lawyer' (abogado)", dice uno de los testigos.

Sucedió en la ciudad de Perris, en el Condado de Riverside, California, y el video ha causado indignación en las redes sociales.

I'm absolutely disgusted to see a perris police officer treat a woman who is just trying to make a living like that https://t.co/M48mLyWxDg — 222 (@Joel222_) July 16, 2017

"Estoy absolutamente disgustado de ver el trato de un oficial de la policía de Perris a una mujer que intenta ganarse la vida.

perris police really, wow this right here breaks my heart.. https://t.co/QvqUBwVnpy — brenda (@brrenda_e) July 16, 2017

"Wow esto aquí rompe mi corazón..."

A week after this incident the Perris Police Dept. celebrated the results of crackdown on "illegal street vendors" https://t.co/kiXASrp1u1 https://t.co/ZWNzWfnQV8 — Jorge Rivas (@thisisjorge) July 17, 2017

"Una semana después de este incidente, el Departamento de Policía de Perris celebró los resultados de la represión contra "vendedores ambulantes ilegales"

Otros fueron irónicos...

I feel much safer now that the police took a flower seller off the streets! good job, cops! https://t.co/r1ED9GqDEJ — Mexican Rug Dealer (@MikeElChingon) July 17, 2017

"¡Me siento mucho más seguro ahora que la policía sacó a un vendedor de flores de las calles! Buen trabajo policías"