Trump tuitea video donde 'golpea' a CNN

El presidente Donald Trump coronó sus ataques a la prensa difundiendo en Twitter un video en el que simula golpear a un hombre de traje cuyo rostro está cubierto con el logotipo del canal de noticias CNN abajo de un cuadrilátero de lucha.

Se desconoce quién produjo el breve video, pero al parecer corresponde a unas imágenes alteradas de 2007 cuando el magnate se presentó durante una función de lucha libre de World Wrestling Entertainment Inc. El corto de 28 segundos incluyó el mensaje "#FraudNewsCNN #FNN".

En el pasado, el presidente ha descrito a los medios que lo critican como "el partido opositor" y "el enemigo del pueblo estadounidense". Ha censurado en particular a la CNN, a la que llama la red de las "noticias falsas".

En un tuit posterior, Trump se mantuvo a la ofensiva y afirmó que "la prensa deshonesta NUNCA nos impedirá alcanzar nuestros objetivos para el bien de nuestro ¡GRAN PUEBLO ESTADOUNIDENSE!".

"La PRENSA DE LAS NOTICIAS FALSAS intenta silenciarnos, pero no se lo permitiremos. ¡Nosotros ganamos y ellos perdieron!", agregó.

The dishonest media will NEVER keep us from accomplishing our objectives on behalf of our GREAT AMERICAN PEOPLE! #AmericaFirst pic.twitter.com/jSciqzAs6G

El lunes, siguió con los ataques en Twitter: "En un punto, las Noticias Falsas se verán forzadas a discutir nuestros grandiosos números en empleo, fuerte economía, éxito con ISIS, la frontera ¡y mucho más!".

At some point the Fake News will be forced to discuss our great jobs numbers, strong economy, success with ISIS, the border & so much else!