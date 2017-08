Trump observa el eclipse SIN protección

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apuntó y miró el Sol con los ojos abiertos antes de ponerse gafas especiales para observar el eclipse desde la Casa Blanca.

Trump observó el espectáculo astronómico desde el pórtico del Jardín Sur, acompañado por su esposa Melania, su hijo Barron y varios de sus principales colaboradores.

Poco después de salir al pórtico, Trump entrecerró los ojos y miró al cielo. “¡No mire!”, le gritó un colaborador.

Trump entonces se puso las gafas protectoras, y alzó los pulgares en señal aprobatoria.

Melania Trump también observó sin protección el eclipse, por un momento.

Es el primer eclipse total de Sol de costa a costa en Estados Unidos en casi un siglo. Washington tuvo una cobertura de 80%.

Los usuarios de redes sociales, como Twitter, la favorita de Trump, se mofaron del presidente por su 'ocurrencia':

MELANIA: put on your glasses

TRUMP: don’t need them. I have great eyes. Phenomenal eyes.

BARON: this is so cool

