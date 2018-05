Por esto DEBES USAR el cinturón de seguridad (Video)

¿Hasta ahora no has tenido un choque grave? Qué bueno. Pero no esperes a tenerlo para saber la importancia del cinturón de seguridad en tu vehículo.

Tampoco es necesario que sea periodo vacacional, que manejes "tranquilo" (a bajas velocidades, en embotellamientos) o que salgas a un largo viaje en automóvil para recordar que el cinturón de seguridad puede salvar tu vida si tienes un accidente.

PÓNTELO tú y todos los que suban a tu vehículo. Para bebés y niños hay sillas acordes a su edad y peso.

Reportes indican que circulando a una velocidad de 12 mph (20 km/h) el peso de nuestro cuerpo se multiplica ocho veces, así que con cualquier impacto puedes sufrir lesiones de consideración.

Gracias a su presencia y el uso del cinturón de seguridad se han salvado cientos de miles de vidas. No esperes que tú o tu familia sean una estadística.

La importancia del cinturón de seguridad

-No es un adorno ni fue hecho para molestarte. Está diseñado para retener a una personas en su asiento en caso de un accidente, para prevenir o reducir lesiones o salvarle la vida.

-Si viajas en la parte trasera del vehículo te lo pones. Los asientos delanteros no funcionan como 'escudo' en caso de un accidente.

-No basta solo con abrocharlo. La correa debe estar lo más ajustada posible o no funcionará adecuadamente.

-El buen uso del cinturón de seguridad reduce el número de víctimas mortales en 45 % en vehículos de pasajeros y 60 % en camiones ligeros.

-En una volcadura se reduce el número de muertes en 74 %.

-En impactos frontales reduce la tasa de lesiones en 53 %.