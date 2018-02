México: Soldados izan bandera DE CABEZA en el 'Día de la Bandera' (Video)

No me parece creíble la hipótesis del descuido para explicar la bandera de cabeza en #DiaDeLaBandera.



No fue un error menor.



Huele a un acto intencional de sabotaje de parte de las fuerzas armadas al gobierno de @EPN.



Hasta ellos se dan cuenta que México está de cabeza. pic.twitter.com/jjg4R5b5vY