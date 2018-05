Quiere ser presidente de México, pero olvida nombre de su libro... y lo tunden

El candidato a la presidencia de México por el partido oficialista ha sufrido un revés que no hunde más su campaña electoral y que no olvidan en redes sociales, donde lo tundieron por su nuevo 'resbalón'.

José Antonio Meade dijo durante una entrevista televisiva que pronto lanzará un nuevo libro, pero no supo dar el nombre del título de su obra: "No me acuerdo".

Y vas a dar la primicia de tu libro?

Eres un inútil igual que @EPN pic.twitter.com/bjw65768xQ — Andrés Guevara (@andresguevarab) May 8, 2018

El candidato, señalado por ostentarse como honesto, pero estar con un partido político manchado por la corrupción, fue cuestionado por qué no tenía un libro donde planteara su visión del país y sus principales propuestas, como los tuvo Enrique Peña Nieto, previo a las elecciones del 2012 y como lo tiene López Obrador previo a las elecciones del 2018.

Pepe Meade presentando su libro: pic.twitter.com/8NCgt3fpUe — Carlos Ramos Salazar (@Carlosramossala) May 8, 2018

Meade dijo que en breve saldrá su libro... pero no sabe el título: "No me acuerdo cómo se va a llamar". Un periodista le preguntó: "Pero ¿sí lo escribió usted?", y Meade contestó: "Sí, sí, sí. Lo único que no escribí yo es el título".

- ¿Por qué no hemos visto un libro de Jose Antonio Meade?

- Sale la próxima semana

- ¿Ah si? ¿Cómo se va a llamar?

- No me acuerdo.

- Ah.

- pic.twitter.com/2kExCDkPbp — María Anaya Gómez-Alva (@MariaNietzsche) May 8, 2018

El incidente trajo a la memoria el bochorno que pasó el anterior candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el 2011. Entonces, el ahora cuestionado presidente Enrique Peña Nieto no supo mencionar tres libros importantes en su vida e inventó títulos.

Es romero Deschamps corrupto ???? pic.twitter.com/FMA9gRtUny — larry bird (@1983Larry) May 8, 2018

El traspié de Meade ocurrió en el programa noticioso 'Tercer Grado', de la cadena Televisa.

No sean así quizá el título del libro de @JoseAMeadeK es literal "No me acuerdo"



No me acuerdo quien desfalcó Sedesol

No me acuerdo de la casa blanca.

No me acuerdo de Rosario Robles.

No me acuerdo de las matanzas.

No me acuerdo para que país es la candidatura a la presidencia. — GabGar (@gfgm223) May 8, 2018

De los creadores de tres libros que marcsron tu.vida, llega el betseller "NO ME ACUERDO" con Prologo de @epn y dedicado al clavillazo @EnriqueOchoaR editorial #yomero pic.twitter.com/K94SGlkZJn — ricardo gutierrez (@titaito) May 8, 2018

Usuarios de Twitter también le recordaron su presunta omisión ante casos de corrupción durante su paso por la Secretaría de Hacienda.

Mira la transformación que cargas en la Espalda y no es ni tu peso pic.twitter.com/Bpua8FH444 — Martinovich (@martinr54608106) May 8, 2018

El capítulo solo refleja lo que ha sido la campaña de Meade rumbo a la presidencia: sin certeza, a la sombra de un partido político manchado por la corrupción, con gobernadores procesados o fugitivos y solo apegado a demeritar al favorito Andrés Manuel López Obrador.

El libro sí tiene título, se llama "No me acuerdo". Capítulo 1: No me acuerdo de la estafa maestra. Capítulo 2:No me acuerdo de Javier Duarte. Capítulo 3: no me acuerdo de... — victor vargas (@victorjvargas) May 8, 2018

Las últimas encuestas indican que Meade está en tercer lugar en la intención de voto, de cara a las elecciones del 1 de julio.

Ni la intensa publicidad a su favor, ni los regalos a posibles votantes ni las múltiples promesas logran que se vea como una opción real, pues su propuesta no luce sólida para hacer frente a la inseguridad o corrupción, con muchos ejemplos de su propio partido político.

En las redes sociales, se publicaron decenas de memes donde se ve a Meade con su -ahora- 'célebre' frase: "No me acuerdo".