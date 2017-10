MeToo: Un grito de denuncia

Las redes sociales (Twitter y Facebook, principalmente) estallaron con el grito de denuncia de personas que han sufrido abuso sexual e hicieron visible un problema que las víctimas callan por miedo o vergüenza.

Pero no más. No ahora. En inglés y en español.

La actriz Alyssa Milano arengó, a través de Twitter, a responder con el mensaje #MeToo (yo también) a quienes hayan sufrido hostigamiento sexual, para evidenciar el problema ante la sociedad.

El asunto está en la palestra luego que 30 mujeres, desde asistentes a populares actrices, directoras y modelos, han señalado el acoso sexual que fueron sometidas por el magnate de Hollywood, Harvey Weinstein, quien enfrenta cuatro denuncias por violación.

"Si todas las mujeres que han sufrido acoso o han sido atacadas sexualmente escriben 'Yo también' como estado, podríamos hacer que la gente se haga una idea de la magnitud del problema", escribió la actriz, quien ha participado en series como 'Charmed' y 'Who´s the Boss?'

If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) October 15, 2017

Milano es amiga de Rose McGowan, con quien protagonizó la serie 'Charmed', y una de las actrices que denunció haber sido violada por Weinstein.

La respuesta fue poderosa: más de 30,000 testimonios, que denuncian abusos desde el seno familiar al ámbito laboral, siempre de la mano con la vergüenza o incomprensión al denunciar.

La cantante Lady Gaga admitió en su respuesta haber sufrido algún tipo de abuso.

La campaña también fue retomada en español por varios usuarios:

"No me sabía defender"

Algunos testimonios son impactantes...

#YoTambien fui acosada y agredida sexualmente.

A los 6 años me violó mi tío, en la adolescencia los amigos de mi hermano y el esposo de mi hermana me acosaban y de grande mi jefe en una pasantía.

Por mucho tiempo creí que era normal que me pasara por ser mujer. — Jenny (@Jenyexperimenta) October 16, 2017

Podría escribir un libro (uno gordo) con todas las historias de acoso que he vivido en mi vida #YoTambién — Princesa Mononoke (@letrera) October 16, 2017

"Si a usted le indigna..."

En marzo hice esta notita y le tomé una foto. Hoy la revivo porque #YoTambién #MeToo pic.twitter.com/aRyWX4Jtgr — Eréndira Derbez (@erederbez) October 16, 2017

También hombres como el actor Javier Muñoz, quien alzó la voz por la comunidad gay: "Yo también. No sé si significa algo viniendo de un hombre gay pero está pasando. Muchas veces", escribió el actor de origen puertorriqueño.

Me too. I don’t know if means anything coming from a gay man but it’s happened. Multiple times. — Javier Muñoz (@JMunozActor) October 15, 2017

"Fui acosada sexualmente no una vez, varias veces..."

"Todas hemos pasado por eso."

Debra Missing, de la serie 'Will & Grace', alzó la voz:

Anna Paquin, ganadora de un Oscar con 11 años por la película 'The Piano', se unió a la denuncia, donde también hay miles de mujeres y hombres sin fama que han pasado por lo mismo.

Me too — Anna Paquin (@AnnaPaquin) October 15, 2017

Milano también escribió un ensayo en PatriotNotPartisan.com donde denuncia "el acoso y asalto sexual en los lugares de trabajo no es solo algo que afecte al caso de Harvey Weinstein... debemos cambiar las cosas en general. Debemos hacerlo mejor para las mujeres en cualquier parte", escribió.