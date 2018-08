VIDEOS: Imágenes del sismo en Venezuela y en la isla de Trinidad y Tobago

Un sismo de magnitud 6,3 se registró este martes a las 5:31 pm al oriente de Venezuela. El movimiento telúrico tuvo su epicentro al sureste de Yaguaraparo, estado Sucre.

Minutos después, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, confirmó que el fenómeno fue sentido en los estados Sucre, Delta Amacuro, Nueva Esparta, Monagas, Bolívar, Carabobo, Aragua y Gran Caracas. Hasta los momentos no se han reportado víctimas.

El terremoto tuvo una profundidad de 0,1 kilómetros.

Por su parte, El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el temblor fue de magnitud 7.3.

De acuerdo al reporte del USGS, el epicentro se registró en la ciudad de Yaguaraparo, en el estado Sucre, a 123 klómetros de profundidad.

En la isla de Trinidad y Tobago también se sintió fuerte y varias imagenes han sido difundidas a través de las redes sociales.

Trinidad y Tobago tras sismo en Sucre, Venezuela: Sails Restaurant in Chaguaramas experienced significant structure damage due to this afternoon's earthquake pic.twitter.com/3ryBclqPpL vía @tv6tnt

#Sismo en Venezuela: Some damage from Trinidad from 7.4 magnitude earthquake which occurred this afternoon. pic.twitter.com/aH6lYo7q4U vía @anumetservice