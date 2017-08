GALERÍA: Tunden a Melania por sus tacones en plena catástrofe

Melania, esposa del presidente Donald Trump, pareciera que no entiende que su papel de primera dama de Estados Unidos la obliga a solidarizarse con la población, especialmente si está viviendo una desgracia de la magnitud del huracán Harvey, que ha dejado miles de damnificados en Texas, temiendo por sus vidas.

La primera dama de EEUU cambió de atuendo en pleno vuelo antes de llegar a la zona afectada de Texas... demasiado tarde en términos mediáticos, pues su estilo superficial fue captado junto a su polémico esposo.

Las fotografías que dinamitaron a la figura de Melania se tomaron en el jardín de la Casa Blanca, antes de dirigirse hacia el Air Force One con destino el aeropuerto de Corpus Christi.

En el vuelo rumbo a Texas, Melania cambió su atuendo: gorra personalizada y pulcro calzado deportivo blanco... y fue peor para ella.

Melania Trump Caves to Pressure, Swaps Her Stilettos for Stan Smiths. And a men's shirt???? Interesting... borrowed from a crew? pic.twitter.com/qffvxDaxQG

... así la trataron en Twitter, la red social de su esposo:

Thinking Melania Trump should have left her Manolos at the WH & worn these instead. They come in several colors@flotus#Houston #Harvey pic.twitter.com/eu8Pj2qYQH