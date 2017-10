Galería: 'Trump me deporta', el polémico disfraz para Halloween (y más)

Llega Halloween y YA hay un (polémico) ganador para el mejor disfraz, 'cortesía' de una mente creativa y la imagen de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Es simple (y contundente): máscara de Trump+jersey de la selección mexicana+tufo de deportaciones+sombrero= impacto mediático, pero ya cancelado de las ventas en Amazon por críticas de varias personas.

Apenas salió el producto y causó polémica; muchas personas se quejaron porque el 'disfraz' está inspirado en la política antiinmigrante del mandatario, en especial por ahora contra los jóvenes que recibían protección de DACA y que el presidente canceló.

'Trump me deporta a México': el disfraz de moda para este Halloween https://t.co/Y9Ikwq7uyS pic.twitter.com/SI52WOgVpN

La tienda 'Party City' fue responsable de la polémica por el disfraz que muestra a Trump 'deportando' a un migrante con al jersey de la selección mexicana en una caja de cartón.

La misma tienda comercializa otro polémico disfraza, con alusión al muro de Trump...

Party City has a new Halloween costume called "the wall" https://t.co/1py1cYS1e3 pic.twitter.com/c4FCw3SQXH