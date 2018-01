Famoso YouTuber pide disculpas tras mostrar un cuerpo muerto en un video

El domingo el YouTuber estadounidense Logan Paul, que hace videos cómicos y cuenta con más de 15 millones de suscritores en su canal, publicó un video en donde se encontraba en el busque Aokigahara de Japón, el cual es conocido como el segundo lugar más propenso a los suicidios detrás del puente Golden Gate de San Francisco.

En su recorrido, Paul y sus amigos encontraron un cuerpo de un hombre que se había quitado la vida. Aunque estaban consternados, también hicieron algunos chistes.

Youtube rápidamente quitó el video, no sin que antes haya causado una ola de indignación y enojo a lo largo de las redes sociales.

Your video is disgraceful. I can't believe you actually recorded a person who took their own life & also kept the camera on your reaction for dramatisation. All that just for money. Sickening. & throwing in links to mental health organisations doesn't make this ok.