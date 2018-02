FOTOS: Hombre es arrestado tras subirse a una autopista borracho… a bordo de un caballo

Normalmente cuando los oficiales del orden arrestan a alguien por conducir bajo la influencia del alcohol en una autopista, van a bordo de un automóvil.

El sábado por la madrugada en la autopista 91 en Long Beach, la Patrulla de Caminos de California (CHP) arrestó a un hombre, que estaba festejando su cumpleaños número 29, por subir en un caballo mientras estaba ebrio.

El sujeto fue identificado como Luis Alfredo Pérez de Placentia y fue reportado al 911 por un conductor que lo vio.

En su cuenta de Twitter, la CHP de Santa Fe Springs publicó cuatro fotos del incidente advirtiendo a la gente que lo que hizo Pérez es peligroso y va en contra de la ley.

“No, no puedes montar tu caballo en una autopista, y definitivamente no lo puedes hacer bajo la influencia de alcohol”, dice el mensaje. "No te pongas a ti, a tu hermoso animal o a otros en peligro mortal por andar en el tráfico”.

El caballo no sufrió lesiones y Pérez fue encarcelado con una fianza de $10,000.