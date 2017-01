Super Bowl: 10 shows de medio tiempo MUY recordados

¿Listos para el Super Bowl? OK. Los equipos quizá no despiertan grandes pasiones, así que mientras el ambiente se calienta, los dejamos con los shows de medio tiempo más recordados:

Michael Jackson / Rose Bowl, Pasadena / Super Bowl XXVII

Setlist: Jam, Billie Jean, Black or White, We are the World, Heal the World.

Super Bowl inolvidable en la cancha y memorable por la poderosa actuación del 'Rey del Pop'. Sin muchos recursos visuales, Jackson deleitó con temas que son clásicos. Marcó la pauta para eventos posteriores.

Madonna / Lucas Oil Stadium, Indianapolis / Super Bowl XLVI

Setlist: Vogue, Music, Give Me All Your Luvin', Open Your Heart, Express Yourself, Like a Payer.

La 'Reina del Pop' tuvo su momento en 2012; talento, carisma y escenografía impactante, donde la artista estuvo acompañada de LMFAO, Nicki Minaj y Cee Lo Green.

Paul McCartney / EvenBank Field, Florida / Super Bowl XXXIX

Setlist: Drive My Car, Get Back, Live and Let Die, Hey Jude.

Sir Paul McCartney lució en grande con un espectáculo emotivo que adornó el vibrante duelo que dieron Eagles y Patriots.

The Rolling Stones / Ford Field, Detroit / Super Bowl XL

Setlist: Star Me Up, Rough Justice, (I Can’t Get No) Satisfaction.

Sus 'Satánicas Majestades' interpretaron canciones emblemáticas que son clásicos en el rock que encendieron al máximo a los aficionados en el estadio y televidentes.

U2 / Louisiana Superdome, Nueva Orleans / Super Bowl XXXVI

Setlist: Beautiful Day, MLK, Where the Streets Have no Name

Emotivo show de la banda irlandesa en 2002, en el que rindieron tributo a las víctimas del 9/11. Inolvidable.

Bruce Springsteen / Raymond James Stadium, Tampa / Super Bowl XLIII

Setlist: Tenth Avenue Freeze-Out, Born to Run, Working on a Dream, Glory Days

Contundente. Intenso. Directo. Por algo es el 'jefe' y dejó claro cómo se aprovecha el show de medio tiempo del magno evento de la NFL.

Justin Timberlake y Janet Jackson / Reliant Stadium, Houston / Super Bowl XXXVIII

Setlist: All for You, Rhythm Nation, Cowboy, Hot in Herre, Rock your Body.

La música y talento fueron opacados por el polémico 'pecho al aire' de Janet... para bien o para mal, es un momento grabado en la historia del show del medio tiempo del Super Bowl.

Black Eyed Peas / Cowboys Stadium, Arlington / Super Bowl XLV

Setlist: I Gotta Feeling, Boom Boom Pow, Sweet Child O’Mine, Pump It, Let’s Get It Started, OMG, Where is the Love, The Time.

Aún los recordamos con su entrada por los aires y cantando 'I Gotta Feeling'. Futurista. Colorido. Potencia. Además, se hicieron acompañar del legendario Slash y Usher para interpretar 'Sweet Child O’Mine' y OMG' respectivamente.

