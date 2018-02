GALERÍA: Los MÁS y los MENOS del Super Bowl, Patriots vs Eagles

¿Te has preguntado quién es el jugador más gordo que disputará el Super Bowl LII? ¿El más bajo? ¿El más viejo?

Conoce estos datos curiosos:

1.-Alto y chaparro/p>

Para el Super Bowl LII, los Patriots llegarán con el jugador más alto y los más bajos de los rosters de ambos equipos. Con 6' pies y 8" pulgadas (2 metros 3 centímetros), el tacle ofensivo Nate Solder será el más alto, mientras que el corredor Dion Lewis (#33) y el receptor Bernard Reedy son los más bajos con 1.72 m (5' pies y 8" pulgadas).

Por Filadelfia, los tacles Will Beatty, Lane Johnson, Nate Sudfeld y Halapoulivaati Vaitai, además del quarterback Nick Foles, son los más altos con 6' pies y 6" pulgadas (1.98 m), y el más bajo es el corredor Kenjon Barner con 5' 9" (1.75 m).

2.- Gordo y flaco

El liniero defensivo de los Patriots, Alan Branch, pesa 349,8 libras (158,7 kilogramos) y será el jugador más pesado en el Super Bowl, mientras que el pateador de Eagles, Jake Elliott, es el más delgado con 169,9 libras (77,1 kg).

Una publicación compartida de New England Patriots (@nepatriotsfanpage) el Mar 14, 2015 at 6:18 PDT

El de menos peso en la nómina de Nueva Inglaterra es el receptor Bernard Reedy con 174,8 libras (79,3 kg) mientras que el 'obeso' de Filadelfia es el guardia Brandon Brooks con 334,8 libras (151,9 kilogramos).

3.- Viejos y jóvenes

El quarteback de Patriots, Tom Brady, nació el 3 de agosto de 1977, por lo que, con 40 años, será el jugador más viejo en el campo. Filadelfia, por su parte, contar· con el más joven: el ala defensiva Derek Barnett, quien festejará su cumpleaños 22 hasta el 25 de junio.

El más joven en la nómina de Nueva Inglaterra es el tacle defensivo Adam Butler (12 de abril de 1994), mientras que el más veterano de Eagles es el pateador Donnie Jones (5 de julio de 1980).

4.- El 'abuelo' más ganador

Con 40 años, Tom Brady se convertirá en el QB más viejo en iniciar un Super Bowl, y, si lo gana, será el más veterano en levantar el trofeo. El mariscal de campo más joven en ser titular en un 'Súper Domingo' fue Dan Marino, quien con 23 años 4 meses y 6 días estuvo en el XIX, mientras que el más chico en ganar fue Ben Roethlisberger, quien se adjudicó el XL con Steelers a los 23 años y 340 días.

5.- Más sabe el diablo por viejo...

En 2017, cuando tenía 64 años, el coach de 'Pats', Bill Belichick, se convirtió, tras ganar el Super Bowl LI, en el entrenador más viejo en levantar el trofeo, y el más ganador con cinco títulos, por lo que, de vencer en la edición LII, simplemente aumentar· su legado. El entrenador más novel en ganar el "Gran juego" fue Mike Tomlin, en el XLIII con Pittsburgh a los 36 años. Doug Pederson, entrenador de Filadelfia, tiene 49 primaveras.

6.- Más ganador o primerizo...

Quien gane hará historia, ya que si los Patriotas vencen empatarán en 6 títulos de Super Bowl a los Steelers; si lo hacen los Eagles saldrán de la lista de equipos sin trofeo Vince Lombardi, la que integran Bills, Bengals, Falcons, Panthers, Chargers, Titans, Cardinals, Browns, Lions, Jaguars, Texans y Vikings.

7.- Modernidad vs. histórico

El U.S. Bank Stadium, casa de los Vikingos, es el segundo estadio más nuevo que tiene la NFL, y, al ser sede del Super Bowl, será el más moderno en recibir el 'Super Domingo'. El inmueble más viejo en activo en la Liga que ha recibido este partido es el Memorial Coliseum de Los Ángeles, provisional casa de los Rams que abrió en 1923 y albergó el I (1967) y VII (1973).

8.- Ellos también con representación

Con cuatro jugadores cada una, las universidades con más representación de jugadores en el Super Bowl son Florida State (LB Nigel Bradham, CB Ronald Darby, DT Tim Jernigan y CB Patrick Robinson, todos con Eagles); West Virginia (CB Rasul Douglas, WR Shelton Gibson, LB Najee Goode y RB Wendell Smallwood, todos con Filadelfia) y Michigan (QB Tom Brady, LB David Harris y DL Alan Branch con Nueva Inglaterra, y DE Brandon Graham de Filadelfia).

9.- Mandones en Twitter

En la red social Twitter, los @Patriots presumen 4.12 millones de seguidores, mientras que el segundo sitio lo tienen Cowboys, con 3.7 millones de seguidores, y tercero están los Steelers, con 3.22 millones. Las @Eagles son cuartas, con 2.93 millones, y la franquicia de la NFL con menos "followers" son los Jaguars, con 606 mil.

#SuperBowl ticket requests, Gronk's practice status, Brady jerseys and more from BB & TB at the podium: pic.twitter.com/reneZMAhrf